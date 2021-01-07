https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592224754.html

В столице Японии и трех префектурах ввели режим ЧС из-за COVID-19

В столице Японии и трех префектурах ввели режим ЧС из-за COVID-19

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме ЧС для Токио и трех ближайших префектур из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:23

2021-01-07T12:23

2021-01-07T14:04

распространение нового коронавируса

есихидэ суга

коронавирус covid-19

канагава

тиба (префектура)

сайтама (префектура)

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме ЧС для Токио и трех ближайших префектур из-за распространения коронавируса."Он будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама, Тиба, в Токио и префектуре Канагава", - сказал премьер на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.Согласно новым правилам, питейным заведениям и ресторанам рекомендовано прекращать подачу спиртного в семь вечера с тем, чтобы в восемь уже прекратить работу. Следующим этим правилам заведениям власти обещают финансовую компенсацию.Для служащих компаний потребуется "удаленка", а численность участников крупных мероприятий будет сокращена до 50% или не более 5000 человек.Вместе с тем, в отличие от ЧС весной прошлого года, в зоне действия режима закрытие школ не предусматривается.Объявление чрезвычайной ситуации в Токио и трех префектурах совпало с ростом числа выявленных за сутки новых зараженных коронавирусом до 2447 человек, что примерно на 800 больше, чем в среду.В 2020 году число заражений COVID-19 было меньшим, но режим чрезвычайной ситуации был введен в апреле сначала в Токио и шести префектурах, а затем на территории всей страны и действовал до конца мая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210102/futurolog-1591800408.html

канагава

тиба (префектура)

сайтама (префектура)

япония

токио

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, коронавирус covid-19, канагава, тиба (префектура), сайтама (префектура), япония, токио, в мире