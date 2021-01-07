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В столице Японии и трех префектурах ввели режим ЧС из-за COVID-19
В столице Японии и трех префектурах ввели режим ЧС из-за COVID-19
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме ЧС для Токио и трех ближайших префектур из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:23
2021-01-07T12:23
2021-01-07T14:04
распространение нового коронавируса
есихидэ суга
коронавирус covid-19
канагава
тиба (префектура)
сайтама (префектура)
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме ЧС для Токио и трех ближайших префектур из-за распространения коронавируса."Он будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама, Тиба, в Токио и префектуре Канагава", - сказал премьер на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.Согласно новым правилам, питейным заведениям и ресторанам рекомендовано прекращать подачу спиртного в семь вечера с тем, чтобы в восемь уже прекратить работу. Следующим этим правилам заведениям власти обещают финансовую компенсацию.Для служащих компаний потребуется "удаленка", а численность участников крупных мероприятий будет сокращена до 50% или не более 5000 человек.Вместе с тем, в отличие от ЧС весной прошлого года, в зоне действия режима закрытие школ не предусматривается.Объявление чрезвычайной ситуации в Токио и трех префектурах совпало с ростом числа выявленных за сутки новых зараженных коронавирусом до 2447 человек, что примерно на 800 больше, чем в среду.В 2020 году число заражений COVID-19 было меньшим, но режим чрезвычайной ситуации был введен в апреле сначала в Токио и шести префектурах, а затем на территории всей страны и действовал до конца мая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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канагава
тиба (префектура)
сайтама (префектура)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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есихидэ суга, коронавирус covid-19, канагава, тиба (префектура), сайтама (префектура), япония, токио, в мире
ТОКИО, 7 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга
объявил о повторном режиме ЧС для Токио
и трех ближайших префектур из-за распространения коронавируса.
"Он будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама
, Тиба
, в Токио и префектуре Канагава
", - сказал премьер на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно новым правилам, питейным заведениям и ресторанам рекомендовано прекращать подачу спиртного в семь вечера с тем, чтобы в восемь уже прекратить работу. Следующим этим правилам заведениям власти обещают финансовую компенсацию.
Для служащих компаний потребуется "удаленка", а численность участников крупных мероприятий будет сокращена до 50% или не более 5000 человек.
Вместе с тем, в отличие от ЧС весной прошлого года, в зоне действия режима закрытие школ не предусматривается.
Объявление чрезвычайной ситуации в Токио и трех префектурах совпало с ростом числа выявленных за сутки новых зараженных коронавирусом до 2447 человек, что примерно на 800 больше, чем в среду.
В 2020 году число заражений COVID-19 было меньшим, но режим чрезвычайной ситуации был введен в апреле сначала в Токио и шести префектурах, а затем на территории всей страны и действовал до конца мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф