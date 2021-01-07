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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592224754.html
В столице Японии и трех префектурах ввели режим ЧС из-за COVID-19
В столице Японии и трех префектурах ввели режим ЧС из-за COVID-19
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме ЧС для Токио и трех ближайших префектур из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:23
2021-01-07T14:04
распространение нового коронавируса
есихидэ суга
коронавирус covid-19
канагава
тиба (префектура)
сайтама (префектура)
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме ЧС для Токио и трех ближайших префектур из-за распространения коронавируса."Он будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама, Тиба, в Токио и префектуре Канагава", - сказал премьер на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.Согласно новым правилам, питейным заведениям и ресторанам рекомендовано прекращать подачу спиртного в семь вечера с тем, чтобы в восемь уже прекратить работу. Следующим этим правилам заведениям власти обещают финансовую компенсацию.Для служащих компаний потребуется "удаленка", а численность участников крупных мероприятий будет сокращена до 50% или не более 5000 человек.Вместе с тем, в отличие от ЧС весной прошлого года, в зоне действия режима закрытие школ не предусматривается.Объявление чрезвычайной ситуации в Токио и трех префектурах совпало с ростом числа выявленных за сутки новых зараженных коронавирусом до 2447 человек, что примерно на 800 больше, чем в среду.В 2020 году число заражений COVID-19 было меньшим, но режим чрезвычайной ситуации был введен в апреле сначала в Токио и шести префектурах, а затем на территории всей страны и действовал до конца мая.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210102/futurolog-1591800408.html
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есихидэ суга, коронавирус covid-19, канагава, тиба (префектура), сайтама (префектура), япония, токио, в мире

В столице Японии и трех префектурах ввели режим ЧС из-за COVID-19

12:23 07.01.2021 (обновлено: 14:04 07.01.2021)
 
© REUTERS / Kim Kyung-HoonЧирлидеры подбадривают людей во врем усиления антикоронавирусных мер в Токио, Япония
Чирлидеры подбадривают людей во врем усиления антикоронавирусных мер в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Чирлидеры подбадривают людей во врем усиления антикоронавирусных мер в Токио, Япония
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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о повторном режиме ЧС для Токио и трех ближайших префектур из-за распространения коронавируса.
"Он будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама, Тиба, в Токио и префектуре Канагава", - сказал премьер на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно новым правилам, питейным заведениям и ресторанам рекомендовано прекращать подачу спиртного в семь вечера с тем, чтобы в восемь уже прекратить работу. Следующим этим правилам заведениям власти обещают финансовую компенсацию.
Для служащих компаний потребуется "удаленка", а численность участников крупных мероприятий будет сокращена до 50% или не более 5000 человек.
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Вместе с тем, в отличие от ЧС весной прошлого года, в зоне действия режима закрытие школ не предусматривается.
Объявление чрезвычайной ситуации в Токио и трех префектурах совпало с ростом числа выявленных за сутки новых зараженных коронавирусом до 2447 человек, что примерно на 800 больше, чем в среду.
В 2020 году число заражений COVID-19 было меньшим, но режим чрезвычайной ситуации был введен в апреле сначала в Токио и шести префектурах, а затем на территории всей страны и действовал до конца мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаЕсихидэ СугаКоронавирус COVID-19КанагаваТиба (префектура)Сайтама (префектура)ЯпонияТокиоВ мире
 
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