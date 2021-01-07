https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592217424.html
В России за сутки 23 729 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 23 729 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 23 729 человек после COVID-19, за все время — 2 709 452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:18
2021-01-07T11:18
2021-01-07T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 729 человек после COVID-19, за все время — 2 709 452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве — 7410, Санкт-Петербурге — 1836, Подмосковье — 1491.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/koronavirus-1592209959.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество