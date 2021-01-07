https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592217424.html

В России за сутки 23 729 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 23 729 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 23 729 человек после COVID-19, за все время — 2 709 452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:18

2021-01-07T11:18

2021-01-07T11:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 729 человек после COVID-19, за все время — 2 709 452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве — 7410, Санкт-Петербурге — 1836, Подмосковье — 1491.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/koronavirus-1592209959.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество