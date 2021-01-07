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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592217424.html
В России за сутки 23 729 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 23 729 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 23 729 человек после COVID-19, за все время — 2 709 452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:18
2021-01-07T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 729 человек после COVID-19, за все время — 2 709 452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве — 7410, Санкт-Петербурге — 1836, Подмосковье — 1491.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 23 729 человек выздоровели от COVID-19

11:18 07.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 729 человек после COVID-19, за все время — 2 709 452, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 729 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 709 452", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
09:56
Россиянам объяснили, в какой момент вакцина от COVID наиболее эффективна
В частности, в Москве — 7410, Санкт-Петербурге — 1836, Подмосковье — 1491.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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