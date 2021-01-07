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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592217097.html
В России выявили 23 541 новый случай коронавируса
В России выявили 23 541 новый случай коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 23 541 новый случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:16
2021-01-07T11:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 541 новый случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Умерли за день 506 человек, выписались из больниц 23 729.Новые случаи зарегистрированы во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4871 (накануне было 5142), Санкт-Петербурге — 3005, Подмосковье — 1228, Нижегородской области — 403, Воронежской — 394, Ростовской — 393, Свердловской — 384, Красноярском крае — 317, Хабаровском — 312, Вологодской области — 307. Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по три, а в Еврейской автономной области их 13.Накануне сообщалось о 24 217 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,7 процента. При этом специалисты связывают снижение заболеваемости по сравнению с концом декабря с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Общее число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 3 332 142 человека, умерли за все время 60 457 человек, вылечились — 2 709 452.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 85 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 87 миллионов. Число летальных исходов приближается к 1,9 миллиона. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России выявили 23 541 новый случай коронавируса

11:16 07.01.2021 (обновлено: 11:56 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 541 новый случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли за день 506 человек, выписались из больниц 23 729.
Новые случаи зарегистрированы во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4871 (накануне было 5142), Санкт-Петербурге — 3005, Подмосковье — 1228, Нижегородской области — 403, Воронежской — 394, Ростовской — 393, Свердловской — 384, Красноярском крае — 317, Хабаровском — 312, Вологодской области — 307. Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по три, а в Еврейской автономной области их 13.
Накануне сообщалось о 24 217 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,7 процента. При этом специалисты связывают снижение заболеваемости по сравнению с концом декабря с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.
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Общее число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 3 332 142 человека, умерли за все время 60 457 человек, вылечились — 2 709 452.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 85 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 87 миллионов. Число летальных исходов приближается к 1,9 миллиона. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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