https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592217097.html

В России выявили 23 541 новый случай коронавируса

В России выявили 23 541 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 23 541 новый случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:16

2021-01-07T11:16

2021-01-07T11:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259678_0:85:3122:1841_1920x0_80_0_0_df3accb4ba22761cba3bf7bfc45832b8.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 541 новый случай COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Умерли за день 506 человек, выписались из больниц 23 729.Новые случаи зарегистрированы во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4871 (накануне было 5142), Санкт-Петербурге — 3005, Подмосковье — 1228, Нижегородской области — 403, Воронежской — 394, Ростовской — 393, Свердловской — 384, Красноярском крае — 317, Хабаровском — 312, Вологодской области — 307. Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по три, а в Еврейской автономной области их 13.Накануне сообщалось о 24 217 новых случаях. Темпы прироста за сутки составили 0,7 процента. При этом специалисты связывают снижение заболеваемости по сравнению с концом декабря с меньшим тестированием во время новогодних праздников и предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден.Общее число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 3 332 142 человека, умерли за все время 60 457 человек, вылечились — 2 709 452.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 85 миллионов инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 87 миллионов. Число летальных исходов приближается к 1,9 миллиона. Больше всего заболевших в США — более 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592086704.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество