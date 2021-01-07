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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592216978.html
В Москве выявили 4871 новый случай COVID-19
В Москве выявили 4871 новый случай COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 4871, Санкт-Петербурге - 3005, Подмосковье - 1228, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:16
2021-01-07T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 4871, Санкт-Петербурге - 3005, Подмосковье - 1228, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Добавляется, что наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 13, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 4871 новый случай COVID-19

11:16 07.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 4871, Санкт-Петербурге - 3005, Подмосковье - 1228, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4871, 2. Санкт-Петербург - 3005, 3. Московская область - 1228", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 13, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 3.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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