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https://ria.ru/20210107/koronavirus-1592182147.html
Онколог объяснил, способен ли коронавирус провоцировать рак
Онколог объяснил, способен ли коронавирус провоцировать рак
Врач-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал возможность развития онкологических заболеваний у пациентов, перенесших COVID-19. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T01:13
2021-01-07T01:15
распространение нового коронавируса
михаил мяснянкин
коронавирус covid-19
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Врач-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал возможность развития онкологических заболеваний у пациентов, перенесших COVID-19."Роль вирусов в канцерогенезе, то есть как причина возникновения рака, в настоящий момент доказана и изучена. Однако же в настоящий момент преждевременно говорить, что новая коронавирусная инфекция может стать причиной рака. Это связано с тем, что пока не до конца и не досконально изучены последствия влияния инфекции на пациентов", — заявил специалист. По его словам, в этой связи необходимо дальнейшее наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирус, а также планирование исследований по выявлению его роли и влияния на канцерогенез.Ранее ученые из Великобритании и США перечислили самые неприятные последствия длительного течения COVID-19. Среди них — тревожность и депрессия, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то, воспаление сердечной мышцы, повреждения почек, боль в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием, изменения менструального цикла, а также инсульты, припадки и судороги.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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михаил мяснянкин, коронавирус covid-19, здоровье, великобритания, сша, общество

Онколог объяснил, способен ли коронавирус провоцировать рак

01:13 07.01.2021 (обновлено: 01:15 07.01.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Врач-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал возможность развития онкологических заболеваний у пациентов, перенесших COVID-19.
"Роль вирусов в канцерогенезе, то есть как причина возникновения рака, в настоящий момент доказана и изучена. Однако же в настоящий момент преждевременно говорить, что новая коронавирусная инфекция может стать причиной рака. Это связано с тем, что пока не до конца и не досконально изучены последствия влияния инфекции на пациентов", — заявил специалист.
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По его словам, в этой связи необходимо дальнейшее наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирус, а также планирование исследований по выявлению его роли и влияния на канцерогенез.
Ранее ученые из Великобритании и США перечислили самые неприятные последствия длительного течения COVID-19. Среди них — тревожность и депрессия, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то, воспаление сердечной мышцы, повреждения почек, боль в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием, изменения менструального цикла, а также инсульты, припадки и судороги.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МяснянкинКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВеликобританияСШАОбщество
 
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