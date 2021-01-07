Россия воспользуется транспортным коридором из Нахичевани, заявил Алиев

"На данный момент идут конкретные работы по открытию Нахичеванского коридора. Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества", - заявил Алиев на совещании в видеоформате, посвященное итогам 2020 года.