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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Россия воспользуется транспортным коридором из Нахичевани, заявил Алиев
Россия воспользуется транспортным коридором из Нахичевани, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия, наряду с Турцией, Арменией и Ираном, сможет пользоваться новым транспортным коридором из Нахичевани. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:21
2021-01-07T12:21
ситуация в нагорном карабахе
россия
нахичевань
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия, наряду с Турцией, Арменией и Ираном, сможет пользоваться новым транспортным коридором из Нахичевани.Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана, по его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган "положительно отнеслись к идее". По его словам, открытие транспортного коридора выведет Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия.
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россия, нахичевань, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Россия воспользуется транспортным коридором из Нахичевани, заявил Алиев

12:21 07.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
БАКУ, 7 янв – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия, наряду с Турцией, Арменией и Ираном, сможет пользоваться новым транспортным коридором из Нахичевани.
Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана, по его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган "положительно отнеслись к идее". По его словам, открытие транспортного коридора выведет Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия.
"На данный момент идут конкретные работы по открытию Нахичеванского коридора. Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества", - заявил Алиев на совещании в видеоформате, посвященное итогам 2020 года.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНахичеваньИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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