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Китай начал использовать тяжелые дроны для создания искусственных осадков
Китай начал использовать тяжелые дроны для создания искусственных осадков
Китайские погодные службы начали использовать тяжелые беспилотные летательные аппараты для создания искусственных осадков. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:58
2021-01-07T11:58
2021-01-07T11:58
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МОСКВА, 7 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские погодные службы начали использовать тяжелые беспилотные летательные аппараты для создания искусственных осадков.Аппараты под названием "Ганьлинь-1", что в буквальном переводе с китайского означает "благодатный дождь", введены в эксплуатацию в провинции Ганьсу.
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