https://ria.ru/20210107/kitay-1592222007.html

Китай начал использовать тяжелые дроны для создания искусственных осадков

Китай начал использовать тяжелые дроны для создания искусственных осадков

Китайские погодные службы начали использовать тяжелые беспилотные летательные аппараты для создания искусственных осадков. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:58

2021-01-07T11:58

2021-01-07T11:58

россия-китай: главное

ганьсу

москва

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МОСКВА, 7 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские погодные службы начали использовать тяжелые беспилотные летательные аппараты для создания искусственных осадков.Аппараты под названием "Ганьлинь-1", что в буквальном переводе с китайского означает "благодатный дождь", введены в эксплуатацию в провинции Ганьсу.

ганьсу

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ганьсу, москва