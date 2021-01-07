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Netflix открывает новые студии в Южной Корее
Netflix открывает новые студии в Южной Корее
Netflix арендует два производственных предприятия недалеко от Сеула, чтобы увеличить выпуск корейских фильмов и сериалов, сообщает Variety.com. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:09
2021-01-07T15:09
2021-01-07T15:09
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Netflix арендует два производственных предприятия недалеко от Сеула, чтобы увеличить выпуск корейских фильмов и сериалов, сообщает Variety.com. "Мы очень рады увеличить свои инвестиции в Корею, а также в местные фильмы и сериалы”, — заявила вице-президент компании по студийным операциям Эми Рейнхард. По ее словам, с новыми студиями компания планирует производить еще больше "замечательных историй из Кореи" и обеспечить там множество рабочих мест для талантливых профессионалов.В течение нескольких лет Южная Корея уже известна в Азии как центр индустрии развлечений, и ее влияние на мировой арене растет. В частности, эксперты вспоминают музыкальную группу BTS, и фильмы, такие как оскароносный “Паразиты”.В Netflix утверждают, что в период с 2015 по 2020 годы потратили около 700 миллионов долларов на корейский контент, включая более 80 шоу. Среди проектов, которые будут сделаны на новых арендованных объектах, — ранее анонсированная корейская адаптация хитового испанского сериала La Casa de Papel ("Бумажный дом" — в России, — Прим. ред.), а также другие фильмы, находящиеся сейчас в производстве или разработке.
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кино и сериалы, сеул, азия, новости культуры, netflix, кино, южная корея
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Netflix арендует два производственных предприятия недалеко от Сеула, чтобы увеличить выпуск корейских фильмов и сериалов, сообщает
Variety.com.
"Мы очень рады увеличить свои инвестиции в Корею, а также в местные фильмы и сериалы”, — заявила вице-президент компании по студийным операциям Эми Рейнхард.
По ее словам, с новыми студиями компания планирует производить еще больше "замечательных историй из Кореи" и обеспечить там множество рабочих мест для талантливых профессионалов.
В течение нескольких лет Южная Корея уже известна в Азии как центр индустрии развлечений, и ее влияние на мировой арене растет. В частности, эксперты вспоминают музыкальную группу BTS, и фильмы, такие как оскароносный “Паразиты”.
В Netflix утверждают, что в период с 2015 по 2020 годы потратили около 700 миллионов долларов на корейский контент, включая более 80 шоу.
Среди проектов, которые будут сделаны на новых арендованных объектах, — ранее анонсированная корейская адаптация хитового испанского сериала La Casa de Papel ("Бумажный дом" — в России, — Прим. ред.), а также другие фильмы, находящиеся сейчас в производстве или разработке.