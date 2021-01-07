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Умер народный артист России Валерий Хлевинский
Умер народный артист России Валерий Хлевинский
Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте МХТ имени А. П. Чехова. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:40
2021-01-07T16:40
2021-01-07T19:00
культура
валерий хлевинский
россия
москва
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте МХТ имени А. П. Чехова.Причина смерти не уточняется.Прощание с актером пройдет 11 января. Хлевинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. После неудачной попытки поступить в Школу-студию МХАТ работал во Владимирском драмтеатре, а также учился в Нижегородском театральном училище.В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ, а после был принят в труппу театра "Современник". В 2001-м пришел в МХТ имени Чехова.Актер известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина" и многих других.В 1988 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-м — звание народного артиста России.
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валерий хлевинский, россия, москва
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский
скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте
МХТ имени А. П. Чехова.
Причина смерти не уточняется.
Прощание с актером пройдет 11 января. Хлевинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
.
Валерий Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. После неудачной попытки поступить в Школу-студию МХАТ работал во Владимирском драмтеатре, а также учился в Нижегородском театральном училище.
В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ, а после был принят в труппу театра "Современник". В 2001-м пришел в МХТ имени Чехова.
Актер известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега", "Вечный зов", "Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар", "Валентин и Валентина" и многих других.
В 1988 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР
, а в 2002-м — звание народного артиста России.