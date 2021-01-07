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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html
"Черных бы перестреляли". Как на Америку повлияет захват Капитолия
"Черных бы перестреляли". Как на Америку повлияет захват Капитолия
"Шестое января запомнится как один из самых темных дней современной американской истории" — так прокомментировал то, что произошло в Вашингтоне, сенатор от... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:10
2021-01-07T17:27
захват капитолия в вашингтоне
протесты
дональд трамп
билл клинтон
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барак обама
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. "Шестое января запомнится как один из самых темных дней современной американской истории" — так прокомментировал то, что произошло в Вашингтоне, сенатор от демократов Чак Шуммер. Следуя призывам президента Дональда Трампа не признавать поражение на выборах, сотни его сторонников атаковали Капитолий. Изменить ход событий им не удалось — сенат признал победу Джо Байдена. Однако бунт в столице — дурное предзнаменование для новой администрации.Раз в два столетияЛюди сносили заграждения, нападали на полицейских, обзывая их предателями. Осада продолжалась часа полтора, потом толпа ворвалась в Капитолий. Находившихся в здании парламентариев, а также вице-президента Майка Пенса срочно эвакуировали.Интернет облетели кадры: митингующие в меховых накидках и шапках с рогами разгуливают с флагами Конфедерации по правительственным помещениям, полицейские угрожают демонстрантам оружием.Наготове по указу президента были и бойцы Национальной гвардии, но их помощь не понадобилась. Полицейские применили слезоточивый газ, и к вечеру Капитолий очистили от протестующих. Кроме того, в разных районах Вашингтона саперы обезвредили самодельные бомбы. В городе ввели комендантский час с шести вечера до шести утра."Сенат США не запугать, нас не вытеснят разбойники, бунтари. Мы не преклоним колени перед беззаконием и угрозами, мы вернулись на свои посты и продолжим исполнять долг перед конституцией и народом", — объявил сенатор Митч Макконнел. Подсчет голосов выборщиков возобновился.При штурме Капитолия несколько полицейских получили травмы, четверо протестующих погибли. "Любая потеря жизни в округе — это трагедия, и наши мысли с теми, кого это коснулось", — сказал глава полиции округа Колумбия Роберт Конти.Вашингтон не видел такого более двухсот лет. В последний раз Капитолий пытались захватить британцы во время вторжения в августе 1814 года. Тогда здание сожгли.Свои же противДональд Трамп в коротком видеообращении еще раз повторил, что выборы фальсифицировали, но призвал сторонников разойтись по домам, добавив, что всех их любит и считает "очень особенными"."Я знаю о вашей боли. У нас украли выборы. Это была внушительная победа, и все об этом знают. Особенно наши оппоненты. Но сейчас вам нужно пойти домой. Нам нужен мир", — сказал он. А в твиттере написал о "великих патриотах". Соцсеть удалила этот пост, после чего и вовсе заблокировала аккаунт президента.С куда меньшим пониманием к происходящему отнеслись в команде и семье главы государства. Его сын Дональд Трамп — младший заявил, что напавшие на Капитолий не правы и никак не связаны с президентом."Тем, кто сеял сегодня хаос в нашем Капитолии: вы не победили. Насилие никогда не побеждает. Выигрывает свобода" — так высказался Майк Пенс. Глава Госдепа Майк Помпео назвал вторжение в парламент неприемлемым беззаконием и призвал предать нарушителей правопорядка суду. Все 23 члена кабинета резко осудили произошедшее. В правительстве, по некоторым данным, даже обсуждают досрочное отстранение Трампа от должности и передачу власти вице-президенту.Даже давние соратники-республиканцы советуют Трампу признать поражение. А сенаторы Тим Коттон, Ричард Бёрр и Рой Блант прямо возложили вину за беспорядки на президента. "Это трагичный день, и он (Трамп. — Прим. ред.) к этому причастен", — сказал Рой Блант. Келли Леффлер, проигравшая накануне выборы в сенат от штата Джорджия демократу, отказалась требовать пересмотра голосования.Осудили Трампа и его предшественники. "История запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, к которому подстрекал действующий президент, постоянно и необоснованно лгавший об исходе законных выборов. Но мы бы обманули сами себя, если бы назвали все это сюрпризом", — заявил Барак Обама.По словам Джорджа Буша — младшего, так результаты выборов оспаривают "в банановых республиках, а не в демократических". "Я поражен безрассудным поведением некоторых политических лидеров и отсутствием уважения к нашим институтам, традициям и правопорядку, проявленным сегодня", — отметил он."Нападение спровоцировали четыре года токсичной политики, намеренно дезинформировавшей, сеявшей недоверие к нашей системе и сталкивание американцев лбами", — указал Билл Клинтон. Джимми Картер назвал случившееся "национальной трагедией".Не все такиеХотя порядок в столице восстановили, действия силовиков раскритиковали."Полиция была не готова, неэффективна, а местами содействовала (митингующим. — Прим. ред.). Их нужно призвать к ответственности", — считает Маршия Фьюдж, бывшая глава чернокожего кокуса в конгрессе. По ее мнению, ответ на протесты движения Black Lives Matter был, несомненно, другим. "Это двойные стандарты", — уверена она.Во время расовых бунтов, которые прокатились по США летом, полиция арестовала более десяти тысяч человек, а в ходе беспорядков в Вашингтоне — тринадцать."Если бы это были чернокожие, они бы не попали в здание: их бы на подходе перестреляли", — писали в соцсетях и призывали журналистов называть правонарушителей не протестующими, а преступниками. Либеральные CNN, NBC, The New York Times так и делают, рассуждая о "протрамповских бандитах" и подстрекательской роли президента. Консервативные медиа указывали, что далеко не все сторонники Трампа — горячие головы с конфедератскими флагами наперевес."Преобладали мирные шествия", "очевидно, это огромная победа для протестующих, они коренным образом переломили систему", "историческая сцена — сотни людей на ступенях Капитолия" — так комментировали беспорядки телеканалы Fox News и One America News. В прямом эфире личный адвокат Трампа Руди Джулиани указал, что еще надо разобраться, кто на самом деле несет ответственность за штурм парламента, ведь "99 процентов демонстрантов вели себя прилично". Телеканалы Fox Business и Newsmax обвинили во всем радикальные группировки типа антифа. "Нельзя согласиться с тем, как медиа освещают эти события. Там достаточно спокойно. Но если слушать NBC и CNN, кажется, что врата ада разверзлись", — отметил журналист Newsmax."Те, кто придет к власти, используют произошедшее сегодня, чтобы оправдать ущемление прав, которые даны вам в Америке при рождении. Если вы не считаете нужным остановиться и извлечь урок из того, что ваши граждане штурмуют Капитолий, вы дураки. У вас нет мудрости и самосознания. Вам не место в управлении страной", — обратился Такер Карлстон к новой администрации из студии Fox News.Некуда бежатьТеперь американскому обществу предстоит долгое и сложное примирение. "Выздоровеют ли Соединенные Штаты — если и да, то это будет долгий и болезненный процесс", — говорит в беседе с РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев."Политическая система США — в частности, выборов президента, партийная — больна, не функционирует как положено. В результате инициатива перешла не столько к партиям, сколько к отдельным личностям, в данном случае к Трампу, у которого есть сторонники, — рассуждает эксперт. — Он призвал людей к определенным действиям, и те откликнулись. Но это чревато серьезными последствиями".Нацию могут сплотить общие цели, но их пока не просматривается, полагает Рогулев. И Джо Байдену, который, вероятно, тоже станет президентом одного срока, вряд ли удастся это исправить. "Добиться объединения избирателей в условиях кризиса и эпидемии сложно, а Байден по натуре, в отличие от Трампа, не лидер", — поясняет политолог. Кроме того, у сторонников Трампа просто нет другого выхода — они в отчаянии.С этим согласен американист Дмитрий Дробницкий. "В вину Трампу можно поставить что угодно — это он раскачал Америку. Но за него проголосовало больше народа, чем в 2016 году. Значит, дело во внутренних противоречиях США, — полагает он. — Президентом стал Байден, однако конфликт не исчерпан, 70 миллионов избирателей никуда не денутся. Более того, опросы показывают, что голосовавшие за Трампа больше ассоциируют себя с ним, нежели с Республиканской партией, и считают, что выборы у них украли". По словам Дробницкого, удивительно, что беспорядки не произошли раньше. "Будет ли продолжение — зависит от того, сделают ли погибших "сакральными жертвами" протеста, как это было с Джорджем Флойдом", — добавляет эксперт.Демократам во главе с Байденом придется действовать быстро и жестко. Необходимо заново отстроить систему госуправления, которую они раскачивали, чтобы сместить Трампа. "Коалиция демократов противоречивая и неустойчивая, в отличие от коалиции республиканцев, и может не выдержать следующего толчка. А им нужно закрепить в своих руках все три ветви власти и зафиксировать однопартийное правление", — говорит собеседник РИА Новости.Победа демократических кандидатов в сенат от штата Джорджия облегчит работу новой команды президента — не понадобится искать сложные компромиссы и сражаться с идеологическими оппонентами за социально-экономическую политику. Однако, учитывая вызовы и раскол, который за последние годы лишь углубился, мир и порядок даже после усмирения всех бунтов в США увидят не скоро.
https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html
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“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
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протесты, дональд трамп, билл клинтон, джордж буш (младший), барак обама, джорджия, сша

"Черных бы перестреляли". Как на Америку повлияет захват Капитолия

16:10 07.01.2021 (обновлено: 17:27 07.01.2021)
 
© AFP 2020 / Olivier DoulieryСитуация в здания конгресса в Вашингтоне
Ситуация в здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AFP 2020 / Olivier Douliery
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. "Шестое января запомнится как один из самых темных дней современной американской истории" — так прокомментировал то, что произошло в Вашингтоне, сенатор от демократов Чак Шуммер. Следуя призывам президента Дональда Трампа не признавать поражение на выборах, сотни его сторонников атаковали Капитолий. Изменить ход событий им не удалось — сенат признал победу Джо Байдена. Однако бунт в столице — дурное предзнаменование для новой администрации.

Раз в два столетия

Люди сносили заграждения, нападали на полицейских, обзывая их предателями. Осада продолжалась часа полтора, потом толпа ворвалась в Капитолий. Находившихся в здании парламентариев, а также вице-президента Майка Пенса срочно эвакуировали.
Интернет облетели кадры: митингующие в меховых накидках и шапках с рогами разгуливают с флагами Конфедерации по правительственным помещениям, полицейские угрожают демонстрантам оружием.
Наготове по указу президента были и бойцы Национальной гвардии, но их помощь не понадобилась. Полицейские применили слезоточивый газ, и к вечеру Капитолий очистили от протестующих. Кроме того, в разных районах Вашингтона саперы обезвредили самодельные бомбы. В городе ввели комендантский час с шести вечера до шести утра.
© REUTERS / Mike TheilerАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Mike Theiler
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
"Сенат США не запугать, нас не вытеснят разбойники, бунтари. Мы не преклоним колени перед беззаконием и угрозами, мы вернулись на свои посты и продолжим исполнять долг перед конституцией и народом", — объявил сенатор Митч Макконнел. Подсчет голосов выборщиков возобновился.
При штурме Капитолия несколько полицейских получили травмы, четверо протестующих погибли. "Любая потеря жизни в округе — это трагедия, и наши мысли с теми, кого это коснулось", — сказал глава полиции округа Колумбия Роберт Конти.
Вашингтон не видел такого более двухсот лет. В последний раз Капитолий пытались захватить британцы во время вторжения в августе 1814 года. Тогда здание сожгли.

Свои же против

Дональд Трамп в коротком видеообращении еще раз повторил, что выборы фальсифицировали, но призвал сторонников разойтись по домам, добавив, что всех их любит и считает "очень особенными".
"Я знаю о вашей боли. У нас украли выборы. Это была внушительная победа, и все об этом знают. Особенно наши оппоненты. Но сейчас вам нужно пойти домой. Нам нужен мир", — сказал он. А в твиттере написал о "великих патриотах". Соцсеть удалила этот пост, после чего и вовсе заблокировала аккаунт президента.
С куда меньшим пониманием к происходящему отнеслись в команде и семье главы государства. Его сын Дональд Трамп — младший заявил, что напавшие на Капитолий не правы и никак не связаны с президентом.
"Тем, кто сеял сегодня хаос в нашем Капитолии: вы не победили. Насилие никогда не побеждает. Выигрывает свобода" — так высказался Майк Пенс. Глава Госдепа Майк Помпео назвал вторжение в парламент неприемлемым беззаконием и призвал предать нарушителей правопорядка суду. Все 23 члена кабинета резко осудили произошедшее. В правительстве, по некоторым данным, даже обсуждают досрочное отстранение Трампа от должности и передачу власти вице-президенту.
© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Майк Помпео у здания Белого дома в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Майк Помпео у здания Белого дома в Вашингтоне
Даже давние соратники-республиканцы советуют Трампу признать поражение. А сенаторы Тим Коттон, Ричард Бёрр и Рой Блант прямо возложили вину за беспорядки на президента. "Это трагичный день, и он (Трамп. — Прим. ред.) к этому причастен", — сказал Рой Блант. Келли Леффлер, проигравшая накануне выборы в сенат от штата Джорджия демократу, отказалась требовать пересмотра голосования.
Осудили Трампа и его предшественники. "История запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, к которому подстрекал действующий президент, постоянно и необоснованно лгавший об исходе законных выборов. Но мы бы обманули сами себя, если бы назвали все это сюрпризом", — заявил Барак Обама.
По словам Джорджа Буша — младшего, так результаты выборов оспаривают "в банановых республиках, а не в демократических". "Я поражен безрассудным поведением некоторых политических лидеров и отсутствием уважения к нашим институтам, традициям и правопорядку, проявленным сегодня", — отметил он.
"Нападение спровоцировали четыре года токсичной политики, намеренно дезинформировавшей, сеявшей недоверие к нашей системе и сталкивание американцев лбами", — указал Билл Клинтон. Джимми Картер назвал случившееся "национальной трагедией".
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 08:00Выборы президента США — 2020
И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш

Не все такие

Хотя порядок в столице восстановили, действия силовиков раскритиковали.
"Полиция была не готова, неэффективна, а местами содействовала (митингующим. — Прим. ред.). Их нужно призвать к ответственности", — считает Маршия Фьюдж, бывшая глава чернокожего кокуса в конгрессе. По ее мнению, ответ на протесты движения Black Lives Matter был, несомненно, другим. "Это двойные стандарты", — уверена она.
Во время расовых бунтов, которые прокатились по США летом, полиция арестовала более десяти тысяч человек, а в ходе беспорядков в Вашингтоне — тринадцать.
"Если бы это были чернокожие, они бы не попали в здание: их бы на подходе перестреляли", — писали в соцсетях и призывали журналистов называть правонарушителей не протестующими, а преступниками.
Либеральные CNN, NBC, The New York Times так и делают, рассуждая о "протрамповских бандитах" и подстрекательской роли президента. Консервативные медиа указывали, что далеко не все сторонники Трампа — горячие головы с конфедератскими флагами наперевес.
"Преобладали мирные шествия", "очевидно, это огромная победа для протестующих, они коренным образом переломили систему", "историческая сцена — сотни людей на ступенях Капитолия" — так комментировали беспорядки телеканалы Fox News и One America News. В прямом эфире личный адвокат Трампа Руди Джулиани указал, что еще надо разобраться, кто на самом деле несет ответственность за штурм парламента, ведь "99 процентов демонстрантов вели себя прилично". Телеканалы Fox Business и Newsmax обвинили во всем радикальные группировки типа антифа. "Нельзя согласиться с тем, как медиа освещают эти события. Там достаточно спокойно. Но если слушать NBC и CNN, кажется, что врата ада разверзлись", — отметил журналист Newsmax.
"Те, кто придет к власти, используют произошедшее сегодня, чтобы оправдать ущемление прав, которые даны вам в Америке при рождении. Если вы не считаете нужным остановиться и извлечь урок из того, что ваши граждане штурмуют Капитолий, вы дураки. У вас нет мудрости и самосознания. Вам не место в управлении страной", — обратился Такер Карлстон к новой администрации из студии Fox News.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Некуда бежать

Теперь американскому обществу предстоит долгое и сложное примирение. "Выздоровеют ли Соединенные Штаты — если и да, то это будет долгий и болезненный процесс", — говорит в беседе с РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
"Политическая система США — в частности, выборов президента, партийная — больна, не функционирует как положено. В результате инициатива перешла не столько к партиям, сколько к отдельным личностям, в данном случае к Трампу, у которого есть сторонники, — рассуждает эксперт. — Он призвал людей к определенным действиям, и те откликнулись. Но это чревато серьезными последствиями".
Нацию могут сплотить общие цели, но их пока не просматривается, полагает Рогулев. И Джо Байдену, который, вероятно, тоже станет президентом одного срока, вряд ли удастся это исправить. "Добиться объединения избирателей в условиях кризиса и эпидемии сложно, а Байден по натуре, в отличие от Трампа, не лидер", — поясняет политолог. Кроме того, у сторонников Трампа просто нет другого выхода — они в отчаянии.
© AFP 2020 / Saul LoebУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа в здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа в здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AFP 2020 / Saul Loeb
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа в здания конгресса в Вашингтоне
С этим согласен американист Дмитрий Дробницкий. "В вину Трампу можно поставить что угодно — это он раскачал Америку. Но за него проголосовало больше народа, чем в 2016 году. Значит, дело во внутренних противоречиях США, — полагает он. — Президентом стал Байден, однако конфликт не исчерпан, 70 миллионов избирателей никуда не денутся. Более того, опросы показывают, что голосовавшие за Трампа больше ассоциируют себя с ним, нежели с Республиканской партией, и считают, что выборы у них украли".
По словам Дробницкого, удивительно, что беспорядки не произошли раньше. "Будет ли продолжение — зависит от того, сделают ли погибших "сакральными жертвами" протеста, как это было с Джорджем Флойдом", — добавляет эксперт.
Демократам во главе с Байденом придется действовать быстро и жестко. Необходимо заново отстроить систему госуправления, которую они раскачивали, чтобы сместить Трампа. "Коалиция демократов противоречивая и неустойчивая, в отличие от коалиции республиканцев, и может не выдержать следующего толчка. А им нужно закрепить в своих руках все три ветви власти и зафиксировать однопартийное правление", — говорит собеседник РИА Новости.
Победа демократических кандидатов в сенат от штата Джорджия облегчит работу новой команды президента — не понадобится искать сложные компромиссы и сражаться с идеологическими оппонентами за социально-экономическую политику. Однако, учитывая вызовы и раскол, который за последние годы лишь углубился, мир и порядок даже после усмирения всех бунтов в США увидят не скоро.
Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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