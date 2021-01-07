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На Камчатском водопаде из-под завала извлекли четырех человек
На Камчатском водопаде из-под завала извлекли четырех человек
Четырех человек вытащили из-под завалов после обвала ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, один человек погиб, двое пострадавших в... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T08:47
2021-01-07T11:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
марина волкова
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
елизовский район
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Четырех человек вытащили из-под завалов после обвала ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, один человек погиб, двое пострадавших в удовлетворительном состоянии, ребёнок в тяжелом, сообщают власти региона.Отмечается, что спасатели остаются на месте происшествия."Санавиация доставила двух людей в краевую больницу. Они проходят обследование", — цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Камчатского края Марину Волкову.Спасатели не исключают того, что под завалами льда на Вилючинском водопаде на Камчатке могут оставаться люди, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.Отмечается, что работы по разбору завалов на месте происшествия продолжаются.Погибший после обрушения глыбы льда на Камчатке находился в составе организованной туристической группы, пострадавшие путешествовали самостоятельно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Спасатели не исключают что подо льдом ещё могут находиться люди. Разбор завалов продолжается. В СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Он также уточнил состояние здоровья пострадавших. По его словам, ребёнок в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Женщина от госпитализации отказалась. Мужчина в удовлетворительном состоянии находится в больнице.Ранее сообщалось, что информация о происшествии поступила спасателям в четверг днём по местному времени. В ней было указано, что на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, под завалами оказались люди. На место на вертолете вылетели медики и спасатели. В СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592102818.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), марина волкова, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, елизовский район, происшествия

На Камчатском водопаде из-под завала извлекли четырех человек

08:47 07.01.2021 (обновлено: 11:19 07.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюСотрудники МЧС на месте обрушения льда на Вилючинском водопаде
Сотрудники МЧС на месте обрушения льда на Вилючинском водопаде - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Четырех человек вытащили из-под завалов после обвала ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, один человек погиб, двое пострадавших в удовлетворительном состоянии, ребёнок в тяжелом, сообщают власти региона.
"Два человека, мужчина и женщина, находятся в удовлетворительном состоянии, они получили незначительные травмы. Ребёнок — в тяжёлом состоянии, он передан медикам. Один человек погиб", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что спасатели остаются на месте происшествия.
"Они планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал", — приводит пресс-служба краевого правительства слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министра специальных программ Александра Заболиченко.
"Санавиация доставила двух людей в краевую больницу. Они проходят обследование", — цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Камчатского края Марину Волкову.
Спасатели не исключают того, что под завалами льда на Вилючинском водопаде на Камчатке могут оставаться люди, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
"По предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия. Однако спасатели не исключают нахождение под завалом людей, совершавших одиночный поход", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по разбору завалов на месте происшествия продолжаются.
Погибший после обрушения глыбы льда на Камчатке находился в составе организованной туристической группы, пострадавшие путешествовали самостоятельно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Спасатели не исключают что подо льдом ещё могут находиться люди. Разбор завалов продолжается. В СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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"Погибший был в составе туристической группы, остальные - самостоятельные путешественники", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил состояние здоровья пострадавших. По его словам, ребёнок в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Женщина от госпитализации отказалась. Мужчина в удовлетворительном состоянии находится в больнице.
Ранее сообщалось, что информация о происшествии поступила спасателям в четверг днём по местному времени. В ней было указано, что на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, под завалами оказались люди. На место на вертолете вылетели медики и спасатели. В СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Марина ВолковаСледственный комитет России (СК РФ)Камчатский крайЕлизовский районПроисшествия
 
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