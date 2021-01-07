https://ria.ru/20210107/kamchatka-1592204462.html

На Камчатском водопаде из-под завала извлекли четырех человек

На Камчатском водопаде из-под завала извлекли четырех человек

Четырех человек вытащили из-под завалов после обвала ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, один человек погиб, двое пострадавших в... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:47

2021-01-07T08:47

2021-01-07T11:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

марина волкова

следственный комитет россии (ск рф)

камчатский край

елизовский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Четырех человек вытащили из-под завалов после обвала ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке, один человек погиб, двое пострадавших в удовлетворительном состоянии, ребёнок в тяжелом, сообщают власти региона.Отмечается, что спасатели остаются на месте происшествия."Санавиация доставила двух людей в краевую больницу. Они проходят обследование", — цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Камчатского края Марину Волкову.Спасатели не исключают того, что под завалами льда на Вилючинском водопаде на Камчатке могут оставаться люди, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.Отмечается, что работы по разбору завалов на месте происшествия продолжаются.Погибший после обрушения глыбы льда на Камчатке находился в составе организованной туристической группы, пострадавшие путешествовали самостоятельно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Спасатели не исключают что подо льдом ещё могут находиться люди. Разбор завалов продолжается. В СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Он также уточнил состояние здоровья пострадавших. По его словам, ребёнок в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Женщина от госпитализации отказалась. Мужчина в удовлетворительном состоянии находится в больнице.Ранее сообщалось, что информация о происшествии поступила спасателям в четверг днём по местному времени. В ней было указано, что на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, под завалами оказались люди. На место на вертолете вылетели медики и спасатели. В СК начали проверку информации о происшествии, готовится к выезду следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592102818.html

https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592129668.html

камчатский край

елизовский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), марина волкова, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, елизовский район, происшествия