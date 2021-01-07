https://ria.ru/20210107/ispaniya-1592280873.html

В Испании число случаев COVID-19 превысило два миллиона

В Испании число случаев COVID-19 превысило два миллиона

Число выявленных с начала эпидемии случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Испании превысило 2 миллиона человек, свидетельствуют данные минздрава. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T22:23

2021-01-07T22:23

2021-01-07T22:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

испания

в мире

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МАДРИД, 7 янв – РИА Новости. Число выявленных с начала эпидемии случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Испании превысило 2 миллиона человек, свидетельствуют данные минздрава.С марта только официально было зафиксировано 2 024 904 случая COVID-19, хотя, согласно общенациональному исследованию на антитела, обнародованному в середине декабря, в стране уже к тому моменту переболел каждый десятый житель (население Испании – 47 миллионов). За последние 7 дней выявлены более 76 тысяч заболевших, за две недели – почти 151 тысяча (321 на сто тысяч человек), что свидетельствует о новом росте распространения эпидемии.С начала эпидемии скончались почти 51,7 тысячи человек, из них за неделю – 530 человек.В стране действует режим повышенной готовности, введены многочисленные ограничения, в том числе на передвижение и комендантский час. Вакцинация в Испании, как и в большинстве других стран ЕС, началась 27 декабря. На первом этапе вакцину Pfizer/BioNtech распределяют среди постояльцев и сотрудников домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинского персонала. На следующей неделе в Испанию должна начать поступать вакцина Moderna. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, испания, в мире