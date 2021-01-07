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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/ispaniya-1592280873.html
В Испании число случаев COVID-19 превысило два миллиона
В Испании число случаев COVID-19 превысило два миллиона
Число выявленных с начала эпидемии случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Испании превысило 2 миллиона человек, свидетельствуют данные минздрава. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T22:23
2021-01-07T22:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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МАДРИД, 7 янв – РИА Новости. Число выявленных с начала эпидемии случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Испании превысило 2 миллиона человек, свидетельствуют данные минздрава.С марта только официально было зафиксировано 2 024 904 случая COVID-19, хотя, согласно общенациональному исследованию на антитела, обнародованному в середине декабря, в стране уже к тому моменту переболел каждый десятый житель (население Испании – 47 миллионов). За последние 7 дней выявлены более 76 тысяч заболевших, за две недели – почти 151 тысяча (321 на сто тысяч человек), что свидетельствует о новом росте распространения эпидемии.С начала эпидемии скончались почти 51,7 тысячи человек, из них за неделю – 530 человек.В стране действует режим повышенной готовности, введены многочисленные ограничения, в том числе на передвижение и комендантский час. Вакцинация в Испании, как и в большинстве других стран ЕС, началась 27 декабря. На первом этапе вакцину Pfizer/BioNtech распределяют среди постояльцев и сотрудников домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинского персонала. На следующей неделе в Испанию должна начать поступать вакцина Moderna. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, испания, в мире

В Испании число случаев COVID-19 превысило два миллиона

22:23 07.01.2021
 
© AFP 2020 / Oscar del PozoЛюди в центре Мадрида, Испания
Люди в центре Мадрида, Испания - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AFP 2020 / Oscar del Pozo
Читать ria.ru в
МАДРИД, 7 янв – РИА Новости. Число выявленных с начала эпидемии случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Испании превысило 2 миллиона человек, свидетельствуют данные минздрава.
С марта только официально было зафиксировано 2 024 904 случая COVID-19, хотя, согласно общенациональному исследованию на антитела, обнародованному в середине декабря, в стране уже к тому моменту переболел каждый десятый житель (население Испании – 47 миллионов). За последние 7 дней выявлены более 76 тысяч заболевших, за две недели – почти 151 тысяча (321 на сто тысяч человек), что свидетельствует о новом росте распространения эпидемии.
С начала эпидемии скончались почти 51,7 тысячи человек, из них за неделю – 530 человек.
В стране действует режим повышенной готовности, введены многочисленные ограничения, в том числе на передвижение и комендантский час. Вакцинация в Испании, как и в большинстве других стран ЕС, началась 27 декабря. На первом этапе вакцину Pfizer/BioNtech распределяют среди постояльцев и сотрудников домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями, а также медицинского персонала. На следующей неделе в Испанию должна начать поступать вакцина Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
 
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