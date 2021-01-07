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Его зовут Настоящий. Как юрист вернулся к жизни после страшного ДТП

Его зовут Настоящий. Как юрист вернулся к жизни после страшного ДТП

Дмитрий Настоящий из города Остров Псковской области круглые сутки ухаживает за лежачими родителями, перенесшими инсульт. При этом 36-летний мужчина прикован к... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:02

доступная среда

псковская область

псков

остров

семья

дтп

общество

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Дмитрий Настоящий из города Остров Псковской области круглые сутки ухаживает за лежачими родителями, перенесшими инсульт. При этом 36-летний мужчина прикован к инвалидной коляске. Десять лет назад он попал в аварию, нижние конечности полностью парализовало. Но это не помешало ему взять на себя все заботы по хозяйству и стать опорой для матери с отцом."Выбросило через водительское окно"В июле 2010-го Дмитрий ехал из Пскова в Остров. "Работал юристом, жил отдельно от родителей. Решил их навестить. Не успел зайти домой, друзья попросили подбросить в одну из деревень. Согласился, хоть и был очень уставшим, — вспоминает Настоящий. — На обратном пути мне стало плохо. Нас было четверо — три парня и девушка. Жара ужасная. Видимо, я получил тепловой удар. Потерял сознание, съехал с дороги, мы несколько раз перевернулись. Меня выбросило через водительское окно — оказался под машиной, она меня придавила сверху. Не мог пошевелиться. Помню все очень смутно: отключился, очнулся в реанимации Островской ЦРБ".Два пассажира отделались порезами, у девушки были повреждены кости таза. Больше всего пострадал Дмитрий — перелом позвоночника. "В больнице провел почти месяц, потом выписали домой в Остров. Долгое время просто лежал — отец разминал мышцы, чтобы не атрофировались. Только через полгода сел на коляску. Еще папа сколотил деревянные брусья, чтобы я мог принимать вертикальное положение".Боль была не только физическая. "Пару месяцев после аварии жить не хотелось. А потом я понял, что нужно смириться и двигаться дальше. Меня поддерживали родители и друзья — это и спасло. Да и сам я парень позитивный"."Осталось пару дней"Летом 2011-го Дмитрий вместе с другом перебрался в Псков. Там он устроился на дистанционную работу в юридической сфере. Но через три года вернулся в Остров — отец перенес инсульт и нуждался в постоянном уходе. "Мама одна бы не справилась. Мне вообще в больнице посоветовали: не заморачивайся, мол, ему пару дней осталось. Я, конечно же, его не бросил, — рассказывает Дмитрий. — Папа очень изменился, ведет себя как ребенок, очень эмоционально на все реагирует. Не говорит, но мы понимаем друг друга. Конечно, улучшения есть: раньше он ложку в руках не мог удержать, а теперь переписывает в тетрадь левой рукой тексты из книг".Родительский дом на окраине Острова был абсолютно не приспособлен для человека на инвалидном кресле. "Пришлось делать ремонт. Помог товарищ. Сняли двери, расширили проемы, у кровати установили металлические трубы для опоры, чтобы можно было встать с коляски".Дмитрий, к слову, обращался в обладминистрацию с просьбой предоставить ему в аренду жилье из социального фонда. "Представьте, за отцом нужен глаз да глаз, а я к нему в комнату элементарно через дверь попасть не могу. Есть специальные дома с пандусами, со всякими поручнями. Отказали: предложили отправить отца в интернат. Ну нет так нет: я махнул рукой, и мы с другом продолжили работать над "доступной средой". Папе купили медицинскую кровать. Переодеваю, мою, меняю пеленки — все это на мне. Посоветовался с медработниками, знаю, что делать, если вдруг образуются пролежни".Через год инсульт разбил и мать. "Она просто сидит и не встает. Руки и ноги двигаются, но ей "уже ничего не хочется". У нее ко всему прочему старческая деменция. Если бы я был на ногах, хотя бы на себе понес на прогулку. А так ее вообще не вытащишь. За свежим воздухом — поближе к окошку. Приходится ее постоянно просить подвигаться. Хоть какие-то махи руками и ногами — физкультминутка"."На коляске далеко не уедешь"Настоящий в шутку называет себя "отцом-одиночкой" — весь день расписан по часам. "Гигиенические процедуры, прием лекарств — четко по времени. Как и завтрак, обед, ужин. Особых предпочтений у моих стариков нет — едят что приготовлю. На кухню беру только свежее. Придерживаемся правильного питания. У папы диабет: сладкое ему не рекомендуется. Но он так любит торты. Изредка балую его. Казалось бы, мелочь, а сразу улыбка до ушей".Сын взял на себя все бытовые хлопоты — регулярно убирает, топит печку, занимается огородом. "В этом году решил ничего не выращивать. Коляска такой нагрузки не выдерживает — ломается. А обновлять ее каждый сезон нет возможности. Мечтаю когда-нибудь высадить разные деревья, пусть уж просто сад будет. А вообще работа всегда найдется: в доме постоянно что-то надо приделать, прикрутить".Дмитрий не считает, что у него тяжелая судьба. "Раньше многие в разговоре со мной считали должным сказать что-то типа: "Дим, как же тебе непросто, бедный!" Зачем меня жалеть? Не думаю, что у нас ситуация особая. У каждого свои заботы. Тем временем жизнь продолжается. Главное — здоровье, а там уж справимся как-нибудь". Пенсии, заверяет собеседник, хватает. Получается и откладывать: два года назад Дмитрий осуществил мечту — оформил кредит и приобрел с рук "Мерседес". С долгами уже расплатился. "До этого приходилось все время дергать друзей и знакомых, просить, чтобы они что-то привезли из аптеки или магазина. Поблизости ничего нет, а на коляске далеко не уедешь. Собственный автомобиль — это спасение!" "Я их никому не отдам"Ответственность и ежедневная рутина его совершенно не пугает. "Да, я примерно представляю, как пройдет мой завтрашний день. Но он всегда наполняется чем-то новым. Баню планирую построить, крышу собираемся сменить. Есть движение, не стоим на месте. Сосед, к примеру, пьянствует и шестой год не может шифер на кровле сменить, жалуется все время — вот где застой".Дмитрий старается не дергать лишний раз соцработников, справляется самостоятельно. Ездит иногда только за расходниками. Мысли о том, чтобы передать родителей кому-то на попечение, а самому вернуться в Псков работать юристом, не допускает. "Я их никому не отдам. Никакой соцработник не станет ухаживать за матерью и отцом так, как я. Ни за какие деньги! Мне твердили, что они долго не протянут. А ничего, держатся который год. И еще как! Я чувствую, что нужен им".На себя у Настоящего времени практически не остается. "Если удастся урвать полчаса-час в день — уже хорошо. Обычно сажусь на автомобиль и еду в лес на Гороховое озеро — постою, подышу — и обратно". Все, чего ему сейчас хочется, — поскорее закончить ремонт. Сделать так, чтобы дом мало чем отличался от соцжилья с "доступной средой". Дмитрий убежден: из любой ситуации можно найти выход. Он призывает радоваться мелочам и помогать тем, кто слабее. По его мнению, это и есть ключ к счастливой жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доступная среда, псковская область, псков, остров, семья, дтп, общество