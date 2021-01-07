https://ria.ru/20210107/infarkt-1592198664.html
Названы неожиданные предвестники инфаркта
Названы неожиданные предвестники инфаркта
Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, как пишет Express, могут наблюдаться и другие неожиданные предвестники инфаркта... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T06:02
2021-01-07T06:02
2021-01-07T06:02
наука
инфаркты
весь мир
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, как пишет Express, могут наблюдаться и другие неожиданные предвестники инфаркта миокарда.По словам профессора Адама Тейлора из Ланкастерского университета, обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Дело в том, что в нем активно развиваются "плохие" бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.Также должен насторожить кислый привкус во рту. Не менее опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Тейлор подчеркнул, что это тоже может быть симптомом сердечного приступа.Ранее стало известно, что люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам.Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
https://ria.ru/20200724/1574874928.html
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инфаркты, весь мир
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости
. Чаще всего на сердечный приступ
указывает боль или давление в груди. Однако, как пишет Express
, могут наблюдаться и другие неожиданные предвестники инфаркта миокарда.
По словам профессора Адама Тейлора из Ланкастерского университета, обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Дело в том, что в нем активно развиваются "плохие" бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.
Также должен насторожить кислый привкус во рту. Не менее опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Тейлор подчеркнул, что это тоже может быть симптомом сердечного приступа.
Ранее стало известно, что люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам.
Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.