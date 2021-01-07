https://ria.ru/20210107/infarkt-1592198664.html

Названы неожиданные предвестники инфаркта

Названы неожиданные предвестники инфаркта

Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, как пишет Express, могут наблюдаться и другие неожиданные предвестники инфаркта... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T06:02

2021-01-07T06:02

2021-01-07T06:02

наука

инфаркты

весь мир

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Чаще всего на сердечный приступ указывает боль или давление в груди. Однако, как пишет Express, могут наблюдаться и другие неожиданные предвестники инфаркта миокарда.По словам профессора Адама Тейлора из Ланкастерского университета, обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Дело в том, что в нем активно развиваются "плохие" бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.Также должен насторожить кислый привкус во рту. Не менее опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Тейлор подчеркнул, что это тоже может быть симптомом сердечного приступа.Ранее стало известно, что люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам.Сердечный приступ - тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.

https://ria.ru/20200724/1574874928.html

https://ria.ru/20201205/starenie-1587719898.html

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инфаркты, весь мир