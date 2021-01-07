https://ria.ru/20210107/gosduma-1592220950.html

Оксана Пушкина объяснила желание остаться в Госдуме восьмого созыва

Оксана Пушкина объяснила желание остаться в Госдуме восьмого созыва

Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила РИА Новости, что хотела бы продолжать депутатскую работу в следующем, восьмом созыве Госдумы, чтобы завершить работу над РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:47

2021-01-07T11:47

2021-01-07T11:47

россия

законопроект против домашнего насилия

оксана пушкина

госдума рф

политика

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила РИА Новости, что хотела бы продолжать депутатскую работу в следующем, восьмом созыве Госдумы, чтобы завершить работу над законом о домашнем насилии."У меня много незавершённых дел в Государственной думе: закон против домашнего насилия, закон об "окнах жизни", закон о гендерном равенстве в трудовых отношениях, закон о детях раздоров – эти и другие мои инициативы должны стать законами, чтобы работать на благо людей. Но я понимаю, что не успею завершить начатое в действующем созыве, ведь для этого осталось меньше года. Поэтому мне хотелось бы продолжить депутатскую работу в следующем, восьмом созыве Госдумы", - рассказала Пушкина.Она уточнила, что если "ее труд оценят и предложат участвовать в новых выборах, если избиратели захотят поддержать кандидатуру", то она будет баллотироваться во второй раз."Если нет – значит, нет. Но как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, поверьте, я не пропаду и продолжу заниматься общественной и правозащитной деятельностью, возможно, уже в другом статусе", - заметила Пушкина.По мнению парламентария, нынешний расклад сил в парламенте не позволяет рассчитывать на "лёгкое принятие" закона против домашнего насилия или закона, легализующего работу бэби-боксов."Сегодня в российской политике преобладает консервативный уклон, и большинство депутатов Госдумы выступают с пуристических позиций: декларируют верность традициям и стремление к строгости нравов", - пояснила она.Поэтому, по ее мнению, сегодня на государственном уровне и, прежде всего, в парламенте должна звучать "вся гамма представленных в обществе взглядов – от консервативных до прогрессивных". "Исключая, разумеется, деструктивные и экстремистские призывы, которые можно услышать как на левом, так и на правом фланге политического спектра", - сказала Пушкина.Депутат также напомнила, что законопроект против домашнего насилия уже готов к внесению в Госдуму и рассмотрению в первом чтении."Этот документ в его сегодняшнем виде – результат совместного труда общественных активистов, депутатов, сенаторов, представителей всех профильных министерств и ведомств", - подчеркнула Пушкина.Также, по ее словам, после перерыва, вызванного пандемией, активизировалась и работа над законопроектом о бэби-боксах, которые в новой редакции получат название "окна жизни"."Общественное мнение на нашей стороне, поэтому я уверена, что рано или поздно оба закона будут приняты. Если этого не сделают действующие депутаты Госдумы, соответствующая задача встанет перед следующим созывом", - заключила депутат.Думские выборы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20200805/1575366128.html

https://ria.ru/20201119/aborty-1585368247.html

https://ria.ru/20201106/nasilie-1583467324.html

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россия, законопроект против домашнего насилия, оксана пушкина, госдума рф, политика