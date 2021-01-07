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В Татарстане трехлетняя девочка погибла, катаясь с горки
В Татарстане трехлетняя девочка погибла, катаясь с горки
Трехлетняя девочка погибла в Татарстане, катаясь с горки на снегокате, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T17:14
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елабужский район
набережные челны
происшествия
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КАЗАНЬ, 7 янв — РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла в Татарстане, катаясь с горки на снегокате, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.Представитель прокуратуры уточнил, что инцидент произошел в Елабужском районе 31 декабря. В национальном парке "Нижняя Кама" трехлетняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами головы ее госпитализировали сначала в центральную районную больницу Елабужского района, а затем — в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. По данным прокуратуры, 3 января врачи констатировали смерть ребенка.
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елабужский район, набережные челны, происшествия

В Татарстане трехлетняя девочка погибла, катаясь с горки

17:14 07.01.2021 (обновлено: 21:58 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 7 янв — РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла в Татарстане, катаясь с горки на снегокате, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

"По факту смерти трехлетней девочки, получившей травму головы при катании на снегокате в Елабуге, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование взято на контроль в прокуратуре", — сказал Галиев журналистам.

Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 18:20
В Москве при пожаре погибли два человека
Представитель прокуратуры уточнил, что инцидент произошел в Елабужском районе 31 декабря. В национальном парке "Нижняя Кама" трехлетняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами головы ее госпитализировали сначала в центральную районную больницу Елабужского района, а затем — в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. По данным прокуратуры, 3 января врачи констатировали смерть ребенка.
 
Елабужский районНабережные ЧелныПроисшествия
 
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