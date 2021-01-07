https://ria.ru/20210107/gorka-1592258428.html

В Татарстане трехлетняя девочка погибла, катаясь с горки

В Татарстане трехлетняя девочка погибла, катаясь с горки

Трехлетняя девочка погибла в Татарстане, катаясь с горки на снегокате, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T17:14

2021-01-07T17:14

2021-01-07T21:58

елабужский район

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 7 янв — РИА Новости. Трехлетняя девочка погибла в Татарстане, катаясь с горки на снегокате, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.Представитель прокуратуры уточнил, что инцидент произошел в Елабужском районе 31 декабря. В национальном парке "Нижняя Кама" трехлетняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево. С тяжелыми травмами головы ее госпитализировали сначала в центральную районную больницу Елабужского района, а затем — в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. По данным прокуратуры, 3 января врачи констатировали смерть ребенка.

https://ria.ru/20210106/pozhar-1592152641.html

елабужский район

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елабужский район, набережные челны, происшествия