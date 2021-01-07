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В России могут учредить День национальной гордости
В России могут учредить День национальной гордости
Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:24
2021-01-07T10:24
2021-01-07T10:59
максим сурайкин
коммунисты россии
политика
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, в последние годы День космонавтики, который отмечается 12 апреля, стал "проходным" и отмечается не так ярко, как раньше. Сурайкин отметил, что сам праздник по существу является ведомственным, так как не все россияне космонавты, а назвать эту дату Днем национальной гордости за то, что советский человек открыл дорогу в космос для всего мира, было бы логично."И нам бы хотелось, чтобы новое поколение россиян осознавали, какое значение для всего мира и для нашей страны имел этот полет в космос... Если мы ищем дату, которая объединила бы абсолютно всех россиян, как объединяет 9 мая, то полет Гагарина вряд ли кто-то не признает в стране или ставит под сомнение его значимость", - пояснил он.
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максим сурайкин, коммунисты россии, политика
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости.
Партия "Коммунисты России
" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин
.
"Предлагаем в связи с 60-летием полета Гагарина (12 апреля 1961 года) учредить на эту дату праздник День национальной гордости", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, в последние годы День космонавтики, который отмечается 12 апреля, стал "проходным" и отмечается не так ярко, как раньше. Сурайкин отметил, что сам праздник по существу является ведомственным, так как не все россияне космонавты, а назвать эту дату Днем национальной гордости за то, что советский человек открыл дорогу в космос для всего мира, было бы логично.
"И нам бы хотелось, чтобы новое поколение россиян осознавали, какое значение для всего мира и для нашей страны имел этот полет в космос... Если мы ищем дату, которая объединила бы абсолютно всех россиян, как объединяет 9 мая, то полет Гагарина вряд ли кто-то не признает в стране или ставит под сомнение его значимость", - пояснил он.