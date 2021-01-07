Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210107/gordost-1592211547.html
В России могут учредить День национальной гордости
В России могут учредить День национальной гордости
Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T10:24
2021-01-07T10:59
максим сурайкин
коммунисты россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572620731_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2389cfd5073f6c138dd298c3f61e2b46.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, в последние годы День космонавтики, который отмечается 12 апреля, стал "проходным" и отмечается не так ярко, как раньше. Сурайкин отметил, что сам праздник по существу является ведомственным, так как не все россияне космонавты, а назвать эту дату Днем национальной гордости за то, что советский человек открыл дорогу в космос для всего мира, было бы логично."И нам бы хотелось, чтобы новое поколение россиян осознавали, какое значение для всего мира и для нашей страны имел этот полет в космос... Если мы ищем дату, которая объединила бы абсолютно всех россиян, как объединяет 9 мая, то полет Гагарина вряд ли кто-то не признает в стране или ставит под сомнение его значимость", - пояснил он.
https://ria.ru/20201224/pisatel-1590757819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572620731_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6200aee654a8b296afe0be9c0fefe121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим сурайкин, коммунисты россии, политика

В России могут учредить День национальной гордости

10:24 07.01.2021 (обновлено: 10:59 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Предлагаем в связи с 60-летием полета Гагарина (12 апреля 1961 года) учредить на эту дату праздник День национальной гордости", - рассказал РИА Новости Сурайкин.
По его словам, в последние годы День космонавтики, который отмечается 12 апреля, стал "проходным" и отмечается не так ярко, как раньше. Сурайкин отметил, что сам праздник по существу является ведомственным, так как не все россияне космонавты, а назвать эту дату Днем национальной гордости за то, что советский человек открыл дорогу в космос для всего мира, было бы логично.
"И нам бы хотелось, чтобы новое поколение россиян осознавали, какое значение для всего мира и для нашей страны имел этот полет в космос... Если мы ищем дату, которая объединила бы абсолютно всех россиян, как объединяет 9 мая, то полет Гагарина вряд ли кто-то не признает в стране или ставит под сомнение его значимость", - пояснил он.
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 14:53Культура
Минкультуры готово учредить в России звание "Заслуженный писатель"
 
Максим СурайкинКоммунисты РоссииПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43Свердловские школьники вернутся на очное обучение
15:38Политик оценил возможность импичмента после беспорядков в США
15:37На Украине высмеяли реакцию Зеленского на события в Вашингтоне
15:34На границе Дагестана и Чечни произошло землетрясение магнитудой 3,7
15:31Институты США смогли доказать свою силу, заявила президент Грузии
15:26Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
15:25"Плохо, когда гибнут люди". Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне
15:20Глава британского МИД прокомментировал беспорядки в Вашингтоне
15:19Литва заявила, что верит в верховенство демократических ценностей в США
15:18Володин прокомментировал беспорядки в США
15:16Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
15:12Глава Минфина США назвал действия сторонников Трампа неприемлемыми
15:09Netflix открывает новые студии в Южной Корее
15:07Эксперт рассказал об угрозах мировому сообществу из-за беспорядков в США
15:04Жириновский прокомментировал события в США
14:55Россиянка убила новорожденную внучку и выбросила в мусор
14:53МИД Испании назвал беспорядки в США нападением на демократию
14:40Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США
14:40В Японии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
14:34Байден выдвинул Меррика Гарланда на пост генпрокурора
Лента новостейМолния