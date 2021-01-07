https://ria.ru/20210107/gordost-1592211547.html

В России могут учредить День национальной гордости

В России могут учредить День национальной гордости

Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T10:24

2021-01-07T10:24

2021-01-07T10:59

максим сурайкин

коммунисты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572620731_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2389cfd5073f6c138dd298c3f61e2b46.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает учредить 12 апреля День национальной гордости в связи с 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, в последние годы День космонавтики, который отмечается 12 апреля, стал "проходным" и отмечается не так ярко, как раньше. Сурайкин отметил, что сам праздник по существу является ведомственным, так как не все россияне космонавты, а назвать эту дату Днем национальной гордости за то, что советский человек открыл дорогу в космос для всего мира, было бы логично."И нам бы хотелось, чтобы новое поколение россиян осознавали, какое значение для всего мира и для нашей страны имел этот полет в космос... Если мы ищем дату, которая объединила бы абсолютно всех россиян, как объединяет 9 мая, то полет Гагарина вряд ли кто-то не признает в стране или ставит под сомнение его значимость", - пояснил он.

https://ria.ru/20201224/pisatel-1590757819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим сурайкин, коммунисты россии, политика