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https://ria.ru/20210107/gonkong-1592207022.html
Помпео возмутился арестом 53 активистов в Гонконге
Помпео возмутился арестом 53 активистов в Гонконге
Госсекретарь США Майк Помпео в заявлении назвал "возмутительным" арест более 50 активистов в Гонконге. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:25
2021-01-07T09:25
кэрри лэм
майк помпео
мид кнр
гонконг
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в заявлении назвал "возмутительным" арест более 50 активистов в Гонконге."Это напоминание о том, что Коммунистическая партия Китая ненавидит собственный народ и верховенство права. Арестованные виновны только в том, что осуществляли свое демократическое право, обещанное им договором (о передаче Гонконга Китаю)", - заявил Помпео.Он вновь пригрозил КНР санкциями и другими рестрикциями за подобные шаги.КНР отвергает претензии США по Гонконгу.СМИ ранее сообщали, что полиция Гонконга в среду задержала 53 человека, которых подозревают в попытке подрыва власти. В операции участвовали около 1 тысячи сотрудников правоохранительных органов города. В числе задержанных 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, их подозревают в том, что они планировали вынудить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм покинуть свой пост, а также парализовать работу правительства.Свою обеспокоенность фактом задержания уже выразили в ЕС, Великобритании и Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Пекин все дальше отходит от выполнения взятых на себя международных обязательств. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин поддерживает действия гонконгских полицейских, а Китай - страна с верховенством права. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал китайские власти соблюдать обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.
https://ria.ru/20201228/dissidenty-1591122282.html
https://ria.ru/20201208/protest-1588236557.html
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кэрри лэм, майк помпео, мид кнр, гонконг, китай, сша, в мире

Помпео возмутился арестом 53 активистов в Гонконге

09:25 07.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в заявлении назвал "возмутительным" арест более 50 активистов в Гонконге.
"Это напоминание о том, что Коммунистическая партия Китая ненавидит собственный народ и верховенство права. Арестованные виновны только в том, что осуществляли свое демократическое право, обещанное им договором (о передаче Гонконга Китаю)", - заявил Помпео.
Он вновь пригрозил КНР санкциями и другими рестрикциями за подобные шаги.
КНР отвергает претензии США по Гонконгу.
Люди с флагами США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 08:00
Диссидент без эмиграции — что моряк без моря
СМИ ранее сообщали, что полиция Гонконга в среду задержала 53 человека, которых подозревают в попытке подрыва власти. В операции участвовали около 1 тысячи сотрудников правоохранительных органов города. В числе задержанных 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, их подозревают в том, что они планировали вынудить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм покинуть свой пост, а также парализовать работу правительства.
Свою обеспокоенность фактом задержания уже выразили в ЕС, Великобритании и Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Пекин все дальше отходит от выполнения взятых на себя международных обязательств. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин поддерживает действия гонконгских полицейских, а Китай - страна с верховенством права. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал китайские власти соблюдать обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.
Сотрудники полиции Гонконга во время акции протеста у здания консульства США - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Кэрри ЛэмМайк ПомпеоМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
 
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