https://ria.ru/20210107/gonkong-1592207022.html

Помпео возмутился арестом 53 активистов в Гонконге

Помпео возмутился арестом 53 активистов в Гонконге

Госсекретарь США Майк Помпео в заявлении назвал "возмутительным" арест более 50 активистов в Гонконге. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T09:25

2021-01-07T09:25

2021-01-07T09:25

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в заявлении назвал "возмутительным" арест более 50 активистов в Гонконге."Это напоминание о том, что Коммунистическая партия Китая ненавидит собственный народ и верховенство права. Арестованные виновны только в том, что осуществляли свое демократическое право, обещанное им договором (о передаче Гонконга Китаю)", - заявил Помпео.Он вновь пригрозил КНР санкциями и другими рестрикциями за подобные шаги.КНР отвергает претензии США по Гонконгу.СМИ ранее сообщали, что полиция Гонконга в среду задержала 53 человека, которых подозревают в попытке подрыва власти. В операции участвовали около 1 тысячи сотрудников правоохранительных органов города. В числе задержанных 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, их подозревают в том, что они планировали вынудить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм покинуть свой пост, а также парализовать работу правительства.Свою обеспокоенность фактом задержания уже выразили в ЕС, Великобритании и Германии. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Пекин все дальше отходит от выполнения взятых на себя международных обязательств. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин поддерживает действия гонконгских полицейских, а Китай - страна с верховенством права. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал китайские власти соблюдать обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах.

https://ria.ru/20201228/dissidenty-1591122282.html

https://ria.ru/20201208/protest-1588236557.html

гонконг

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэрри лэм, майк помпео, мид кнр, гонконг, китай, сша, в мире