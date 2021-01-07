https://ria.ru/20210107/geymer-1592234082.html
Умер "геймер" из "Южного парка"
Умер "геймер" из "Южного парка"
Геймер Джарод Нандин, прославившийся своим косплеем одного из персонажей в мультсериале "Южный Парк", умер после заражения коронавирусом. Об этом пишет портал... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T14:12
2021-01-07T14:12
2021-01-07T14:12
коронавирус в россии
культура
сша
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Геймер Джарод Нандин, прославившийся своим косплеем одного из персонажей в мультсериале "Южный Парк", умер после заражения коронавирусом. Об этом пишет портал TMZ.Мужчина скончался 3 января, а в больницу попал в середине декабря. Ему было 40 лет.Джарод известен в сообществе под ником NWBZPWNR и стал популярен после того, как появился на одном из мероприятий в 2013 году в образе ленивого геймера из мультсериала "Южный парк".
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коронавирус в россии, сша