https://ria.ru/20210107/frnariki-1592250277.html

В Заполярье проверят данные о взрывах фонарей из губернаторских подарков

В Заполярье проверят данные о взрывах фонарей из губернаторских подарков

Власти Мурманской области передали поставщику фонариков для губернаторских подарков образец, который, находясь на зарядке, взорвался в квартире одной из... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:03

2021-01-07T16:03

2021-01-07T16:03

мурманская область

общество

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МУРМАНСК, 7 янв – РИА Новости. Власти Мурманской области передали поставщику фонариков для губернаторских подарков образец, который, находясь на зарядке, взорвался в квартире одной из мурманских семей, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона.Накануне Нового года власти региона раздали в семьи с детьми Мурманской области губернаторские подарки, которые состояли из сладкого набора, интерактивного глобуса, подушки для путешествий и прочих предметов, в том числе кемпингового фонаря, который подзаряжается от сети.Накануне Нового года в соцсетях появились сообщения, что фонари взрываются. Пользователь "ВКонтакте" мурманчанка Ольга написала о том, что оставленный на зарядке такой фонарь взорвался ночью. "Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки словно семечки", - написала Ольга.Как пояснили в мининформе, ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области" отрабатывает все обращения граждан в социальных сетях."Информация о том, что фонари взорвались в руках, не соответствует действительности", - добавили в министерстве.Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что не горели лампочки в интерактивных глобусах. "Что касается семи комментариев о том, что не горели лампочки в глобусах, которые также были в подарках, есть ответы о том, что после замены лампочек интерактивные глобусы снова работают", - пояснили в правительстве.

https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html

https://ria.ru/20200907/mukha-1576887016.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, общество