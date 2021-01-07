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В Заполярье проверят данные о взрывах фонарей из губернаторских подарков
В Заполярье проверят данные о взрывах фонарей из губернаторских подарков
Власти Мурманской области передали поставщику фонариков для губернаторских подарков образец, который, находясь на зарядке, взорвался в квартире одной из... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:03
2021-01-07T16:03
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 7 янв – РИА Новости. Власти Мурманской области передали поставщику фонариков для губернаторских подарков образец, который, находясь на зарядке, взорвался в квартире одной из мурманских семей, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона.Накануне Нового года власти региона раздали в семьи с детьми Мурманской области губернаторские подарки, которые состояли из сладкого набора, интерактивного глобуса, подушки для путешествий и прочих предметов, в том числе кемпингового фонаря, который подзаряжается от сети.Накануне Нового года в соцсетях появились сообщения, что фонари взрываются. Пользователь "ВКонтакте" мурманчанка Ольга написала о том, что оставленный на зарядке такой фонарь взорвался ночью. "Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки словно семечки", - написала Ольга.Как пояснили в мининформе, ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области" отрабатывает все обращения граждан в социальных сетях."Информация о том, что фонари взорвались в руках, не соответствует действительности", - добавили в министерстве.Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что не горели лампочки в интерактивных глобусах. "Что касается семи комментариев о том, что не горели лампочки в глобусах, которые также были в подарках, есть ответы о том, что после замены лампочек интерактивные глобусы снова работают", - пояснили в правительстве.
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мурманская область, общество

В Заполярье проверят данные о взрывах фонарей из губернаторских подарков

16:03 07.01.2021
 
© Depositphotos / jonanderswikenКемпинговый фонарь
Кемпинговый фонарь - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Depositphotos / jonanderswiken
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 7 янв – РИА Новости. Власти Мурманской области передали поставщику фонариков для губернаторских подарков образец, который, находясь на зарядке, взорвался в квартире одной из мурманских семей, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона.
Накануне Нового года власти региона раздали в семьи с детьми Мурманской области губернаторские подарки, которые состояли из сладкого набора, интерактивного глобуса, подушки для путешествий и прочих предметов, в том числе кемпингового фонаря, который подзаряжается от сети.
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Накануне Нового года в соцсетях появились сообщения, что фонари взрываются. Пользователь "ВКонтакте" мурманчанка Ольга написала о том, что оставленный на зарядке такой фонарь взорвался ночью. "Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки словно семечки", - написала Ольга.
Как пояснили в мининформе, ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области" отрабатывает все обращения граждан в социальных сетях.
"Из 3,9 тысячи подарков - два таких случая. В одном случае фонарь забрали и передали поставщику, на 11 января назначена экспертиза. Поставщик был определен по торгам, согласно 44 ФЗ. Продукция имеет все необходимые документы, есть акты, подтверждающие проведение испытаний", - говорится в комментарии. Второй фонарь получившая его семья выбросила.
"Информация о том, что фонари взорвались в руках, не соответствует действительности", - добавили в министерстве.
Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что не горели лампочки в интерактивных глобусах. "Что касается семи комментариев о том, что не горели лампочки в глобусах, которые также были в подарках, есть ответы о том, что после замены лампочек интерактивные глобусы снова работают", - пояснили в правительстве.
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