https://ria.ru/20210107/fokusnik-1591602958.html
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?
2021-01-07T12:00
2021-01-07T12:00
2021-01-07T12:00
яснопонятно
подкаст
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"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?
audio/mpeg
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?
audio/mpeg
Как иллюзионисты выглядят в обычной жизни, чем они занимаются на ежегодных съездах и откуда берут реквизит, рассказывает иллюзионист и менталист Николай Фомушин.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?