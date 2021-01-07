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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210107/fokusnik-1591602958.html
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?
2021-01-07T12:00
2021-01-07T12:00
яснопонятно
подкаст
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"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?
audio/mpeg
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?
audio/mpeg
Как иллюзионисты выглядят в обычной жизни, чем они занимаются на ежегодных съездах и откуда берут реквизит, рассказывает иллюзионист и менталист Николай Фомушин.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты

12:00 07.01.2021
 
ЯсноПонятно
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты
12:00
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Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий? Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?
Как иллюзионисты выглядят в обычной жизни, чем они занимаются на ежегодных съездах и откуда берут реквизит, рассказывает иллюзионист и менталист Николай Фомушин.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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