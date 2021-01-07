Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Штурм здания конгресса в США продемонстрировал неготовность и нежелание полиции защищать ключевые объекты страны, считает президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
"Ситуация в США показала абсолютную неготовность сил правопорядка к защите ключевых объектов страны, к антитеррористической готовности. Нельзя было допускать захват здания, кабинета спикера, зала для выступлений. Все это говорит, о неподготовленности полиции, что США не готовы к подобным вызовам. Когда на улицу выходит значительное количество людей, которые ведут себя деструктивно и приносят ущерб устоявшимся общественным ценностям, демократии, правам человека и так далее", - сказал Жданов РИА Новости.
"С другой стороны, это показывает, что полиция устала от издевательств над ней и критики со стороны разных фронтов по поводу избыточного применения силы. Это привело к тому, что у стражей порядка опустились руки и нет желания рисковать, действовать более жестко. Эти два фактора привели к тому, что у полиции нет желания защищать такое общество", - добавил собеседник агентства.