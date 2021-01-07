https://ria.ru/20210107/ekspert-1592238547.html

Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США

Эксперт прокомментировал штурм конгресса в США

Штурм здания конгресса в США продемонстрировал неготовность и нежелание полиции защищать ключевые объекты страны, считает президент российской секции... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:40

2021-01-07T14:40

2021-01-07T14:40

беспорядки в вашингтоне

юрий жданов

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Штурм здания конгресса в США продемонстрировал неготовность и нежелание полиции защищать ключевые объекты страны, считает президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека."С другой стороны, это показывает, что полиция устала от издевательств над ней и критики со стороны разных фронтов по поводу избыточного применения силы. Это привело к тому, что у стражей порядка опустились руки и нет желания рисковать, действовать более жестко. Эти два фактора привели к тому, что у полиции нет желания защищать такое общество", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210107/genprokuror-1592238009.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий жданов, дональд трамп, в мире