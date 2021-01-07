https://ria.ru/20210107/dtp-1592262167.html
В Подмосковье автобус врезался в частный дом
В Подмосковье автобус врезался в частный дом
Автобус врезался в частный дом в подмосковном Ногинске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T17:51
2021-01-07T17:51
2021-01-07T17:51
ногинск
дтп
происшествия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Автобус врезался в частный дом в подмосковном Ногинске, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ."Ориентировочно в 16.30 (мск) частный автобус съехал с дороги и врезался в дом в Ногинске. Пассажиров в автобусе не было, пострадал лишь водитель", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20201225/avtobus-1590855799.html
ногинск
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ногинск, дтп, происшествия