https://ria.ru/20210107/dendi-1591561757.html

"Денди" навсегда: почему россияне до сих пор играют в приставку

"Денди" навсегда: почему россияне до сих пор играют в приставку

Картриджи за миллионы рублей, тайны неубиваемого босса из "Черепашек-ниндзя", "комнаты смеха", переделанные в игровые салоны, — спустя почти 30 лет фанаты... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:05

россия

геймеры

псков

технологии

общество

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Алексей Аликин, Дмитрий Ермаков. Картриджи за миллионы рублей, тайны неубиваемого босса из "Черепашек-ниндзя", "комнаты смеха", переделанные в игровые салоны, — спустя почти 30 лет фанаты "Денди" все еще играют в одну из старейших приставок. Как вышло, что восьмибитная консоль до сих пор актуальна, и почему геймеры сравнивают ее с классикой кино — выясняло РИА Новости.Под конец 1992 года российские дети и подростки получили неожиданный подарок: в стране начались продажи восьмибитной игровой приставки "Денди".Всего лишь клон японской приставки Famicom — оригинальным был только логотип в виде слоненка в бейсболке. Тем не менее 28 лет назад "Денди", словно ключ, открыла для миллионов россиян дверь в виртуальный мир. Электронные игры были и раньше, но "Денди" сделала их по-настоящему массовым развлечением."Думаю, именно благодаря "Денди" почти в каждой семье появилась игровая приставка. Это знаковый этап", — считает основатель журнала "Игромания" Евгений Исупов. Всего за полтора года компания "Стиплер" — основной дилер — продала около миллиона устройств. Консоль не только заполнила молодой рынок видеоигр, но и запустила несколько процессов. Во-первых, в стране развилась новая индустрия — с 1994-го приставки собирали на заводе в подмосковной Дубне. Во-вторых, родилась игровая журналистика: печатали первые тематические журналы, а на канале "2x2" выходила передача "Денди — Новая реальность" с Сергеем Супоневым, культовым телеведущим девяностых. Его обзоры новых видеоигр — прообраз нынешних геймерских стримов.Тогда был дан импульс к появлению первого поколения российских геймеров. Многие из них по-прежнему хранят верность, казалось бы, безнадежно устаревшей консоли и надеются передать другим любовь к старым играм. "Берешь джойстик и попадаешь в мультфильм"Для Дениса Кочеткова из Барнаула знакомство с "Денди" переросло в увлечение на всю жизнь.В 2010 году Кочетков создал с единомышленниками сетевое сообщество Dendy Forever (DF). Только во "ВКонтакте" в этом комьюнити около 33 тысяч участников, не говоря о других соцсетях. Стримы, конкурсы, турниры, видео-обзоры и даже печатный журнал, выпущенный при поддержке видеоблогера Сыендука, — фанаты "Денди" не только бережно хранят "антиквариат", но и напоминают миру, что "играбельность" не зависит от возраста или обилия спецэффектов.Такие турниры бывают призовыми, поясняет создатель группы Retro Games 34-летний москвич Николай Иванов: "Например, один из наших администраторов сейчас разыгрывает приставку "Денди", которая двадцать лет пролежала без дела".Сетевые соревнования привлекают новых фанатов. Двадцатитрехлетний самарец Григорий Синицов родился уже после пика популярности восьмибитных приставок. Тем не менее увлекся "Денди" и основал фан-клуб."Собираемся в группах, организуем турниры, играем по Сети через эмуляторы и общаемся", — рассказывает он. Мифы древнего "Денди"Вокруг восьмибитной консоли возникло не только геймерское сообщество, но и множество мифов. Пожалуй, самый известный — приписываемая "Денди" способность ломать старые телевизоры. Якобы мощный видеосигнал приставки выводил из строя кинескоп. Геймеры подозревают, что страшилку придумали взрослые, чтобы отгонять детей от экранов хоть на какое-то время.Некоторые легенды связаны с конкретными играми, говорит основатель Dendy Forever Кочетков. Невероятные истории придумывали и о том, что случится, если перепрыгнуть высоченный флаг в конце уровня Super Mario Bros. "Ничего интересного не произошло бы. Но тогда же не было интернета, тематической прессы, толковых телепередач — вот и фантазировали как могли", — говорит Кочетков. Главный миф о "Денди" — в том, что это детская забава, считает игровой критик Денис Майоров. Сокровища игрового мира"Денди" без преувеличения можно считать музейной техникой: образцы представлены в некоторых экспозициях Москвы и Санкт-Петербурга. В США и Японии собирают лицензионные картриджи и приставки NES/Famicom, и только в России есть коллекционеры ее клона "Денди", поясняет основатель DF Кочетков.Самый дорогой картридж с видеоигрой в конце ноября 2020-го купили за 156 тысяч долларов на аукционе: это был запечатанный экземпляр игры Super Mario Bros. К слову, платформер о приключениях братьев Марио — одна из самых продаваемых видеоигр в истории. Сегодня в нее можно бесплатно сыграть в интернете, но найти картриджи из первой партии сложно. Отсюда и баснословная цена. По мнению Кочеткова, многими коллекционерами движет не столько желание обладать редкими вещами, сколько стремление сохранить их для истории. Картриджи ветшают и пропадают, а вместе с ними исчезают игры. Все ретроигроки, с которыми пообщалось РИА Новости, уверены: "Денди" уже стали классикой и найдут благодарных пользователей даже спустя десятилетия.Секрет успехаСоздатель бренда Виктор Савюк считает: есть две причины, по которым люди до сих пор играют в "Денди". Во-первых, хоть графика и примитивна, содержание все равно интересное.Второй аспект популярности "Денди" связан с общей модой на ретро. По его словам, в девяностые видеоигры были популярны во всем мире, но в России они создали уникальную культуру среди подростков. Бизнес "Денди" в экономике своего времени не имел существенного веса, однако бренд стал одним из самых ярких на рынке и повлиял на целое поколение.Мальчик из Пскова Участники фан-клубов тратят время не только на игры и коллекционирование. Недавно они задались целью найти героя одной из самых известных тематических фотографий, сделанной в 90-е. Неизвестный фотограф снял подростка, увлеченно разглядывающего картриджи на прилавке уличного рынка. Геймеры выяснили, что на снимок попал центральный рынок Пскова.В конце декабря 2020-го снимок с просьбой помочь в "расследовании" появился в твиттере DF. Его перепостили сотни людей, но найти информацию пока так и не удалось.

https://ria.ru/20200513/1571334982.html

https://ria.ru/20190926/1559141755.html

https://ria.ru/20200921/glavnye-igry-1577553619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, геймеры, псков, технологии, общество