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Американская демократия захромала на обе ноги, заявил Косачев
Американская демократия захромала на обе ноги, заявил Косачев
Беспорядки в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, свидетельствуют, что американская демократия захромала на обе ноги, считает... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T08:51
2021-01-07T13:17
выборы президента сша — 2020
константин косачев
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, свидетельствуют, что американская демократия захромала на обе ноги, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.По его мнению, у событий в Вашингтоне несколько слоев причин, самый глубокий из которых — так и не проясненные зигзаги в подсчетах голосов на президентских выборах 3 ноября и на прошедших на этой неделе выборах двух сенаторов от штата Джорджия. По его мнению, "праздник демократии закончился".Еще одной причиной происходящего в США он считает "самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм" Дональда Трампа, а кроме того, видит проблему в "безликих, рассчитанных на всех и кого попало" политических платформах демократов и республиканцев. Америка расколота пополам, констатировал Косачев, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу.Накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание конгресса, который должен был утвердить итоги прошедших выборов. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали четыре человека: одну женщину застрелил полицейский, трое других погибли от причин, не связанных с насилием. Спустя несколько часов, после того как спецназ вытеснил протестующих из здания, конгресс возобновил заседания и в результате утвердил Джо Байдена президентом, подведя окончательную черту под выборами.
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“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
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константин косачев, вашингтон (город), в мире

Американская демократия захромала на обе ноги, заявил Косачев

08:51 07.01.2021 (обновлено: 13:17 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Артур ГабдрахмановЗдание Капитолия в Вашингтоне после протестов
Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, свидетельствуют, что американская демократия захромала на обе ноги, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его мнению, у событий в Вашингтоне несколько слоев причин, самый глубокий из которых — так и не проясненные зигзаги в подсчетах голосов на президентских выборах 3 ноября и на прошедших на этой неделе выборах двух сенаторов от штата Джорджия.

"Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги", — написал Косачев в Facebook.

По его мнению, "праздник демократии закончился".
Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
07:36Беспорядки в Вашингтоне
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"Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", — добавил парламентарий.

Еще одной причиной происходящего в США он считает "самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм" Дональда Трампа, а кроме того, видит проблему в "безликих, рассчитанных на всех и кого попало" политических платформах демократов и республиканцев. Америка расколота пополам, констатировал Косачев, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу.

"А напоследок, не удержусь, вопрос госпоже Нуланд, возвращающейся в Госдеп США, и ее тогдашним кураторам майданного проекта, возвращающимся в президентскую власть. Что бы они сказали сейчас тем, кто собрался бы раздавать печеньки толпам бузотёров на подступах к национальному парламенту? "Народ всегда прав"? "Да здравствует демократия"? "Долой узурпаторов?" Ну-ну", — заключил Косачев.

Накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание конгресса, который должен был утвердить итоги прошедших выборов. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали четыре человека: одну женщину застрелил полицейский, трое других погибли от причин, не связанных с насилием.
Спустя несколько часов, после того как спецназ вытеснил протестующих из здания, конгресс возобновил заседания и в результате утвердил Джо Байдена президентом, подведя окончательную черту под выборами.
 
Выборы президента США — 2020Константин КосачевВашингтон (город)В мире
 
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