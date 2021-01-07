https://ria.ru/20210107/demokratiya-1592204769.html
Американская демократия захромала на обе ноги, заявил Косачев
Американская демократия захромала на обе ноги, заявил Косачев
Беспорядки в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, свидетельствуют, что американская демократия захромала на обе ноги, считает... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T08:51
2021-01-07T08:51
2021-01-07T13:17
выборы президента сша — 2020
константин косачев
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Беспорядки в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, свидетельствуют, что американская демократия захромала на обе ноги, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.По его мнению, у событий в Вашингтоне несколько слоев причин, самый глубокий из которых — так и не проясненные зигзаги в подсчетах голосов на президентских выборах 3 ноября и на прошедших на этой неделе выборах двух сенаторов от штата Джорджия. По его мнению, "праздник демократии закончился".Еще одной причиной происходящего в США он считает "самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм" Дональда Трампа, а кроме того, видит проблему в "безликих, рассчитанных на всех и кого попало" политических платформах демократов и республиканцев. Америка расколота пополам, констатировал Косачев, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу.Накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание конгресса, который должен был утвердить итоги прошедших выборов. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали четыре человека: одну женщину застрелил полицейский, трое других погибли от причин, не связанных с насилием. Спустя несколько часов, после того как спецназ вытеснил протестующих из здания, конгресс возобновил заседания и в результате утвердил Джо Байдена президентом, подведя окончательную черту под выборами.
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“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
“Полный беспорядок” – спецкор РИА Новости об обстановке у стен Капитолия
2021-01-07T08:51
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константин косачев, вашингтон (город), в мире
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Беспорядки в Вашингтоне
, где сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, свидетельствуют, что американская демократия захромала на обе ноги, считает председатель комитета Совета Федерации
по международным делам Константин Косачев
.
По его мнению, у событий в Вашингтоне несколько слоев причин, самый глубокий из которых — так и не проясненные зигзаги в подсчетах голосов на президентских выборах 3 ноября и на прошедших на этой неделе выборах двух сенаторов от штата Джорджия.
"Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги", — написал Косачев в Facebook.
По его мнению, "праздник демократии закончился".
"Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", — добавил парламентарий.
Еще одной причиной происходящего в США он считает "самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм" Дональда Трампа
, а кроме того, видит проблему в "безликих, рассчитанных на всех и кого попало" политических платформах демократов и республиканцев. Америка расколота пополам, констатировал Косачев, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу.
"А напоследок, не удержусь, вопрос госпоже Нуланд, возвращающейся в Госдеп США, и ее тогдашним кураторам майданного проекта, возвращающимся в президентскую власть. Что бы они сказали сейчас тем, кто собрался бы раздавать печеньки толпам бузотёров на подступах к национальному парламенту? "Народ всегда прав"? "Да здравствует демократия"? "Долой узурпаторов?" Ну-ну", — заключил Косачев.
Накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание конгресса, который должен был утвердить итоги прошедших выборов. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Жертвами беспорядков стали четыре человека: одну женщину застрелил полицейский, трое других погибли от причин, не связанных с насилием.
Спустя несколько часов, после того как спецназ вытеснил протестующих из здания, конгресс возобновил заседания и в результате утвердил Джо Байдена президентом, подведя окончательную черту под выборами.