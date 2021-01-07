https://ria.ru/20210107/covid-1592277684.html

У COVID-19 нашли признаки хронического заболевания

У COVID-19 нашли признаки хронического заболевания

Ученые из Бельгии и Нидерландов провели исследование процесса восстановления пациентов после COVID-19 и обнаружили у коронавируса признаки хронического... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T21:26

2021-01-07T21:26

2021-01-07T21:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

бельгия

нидерланды

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ученые из Бельгии и Нидерландов провели исследование процесса восстановления пациентов после COVID-19 и обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания. Результаты работыопубликованы в Journal of Clinical Medicine. Авторы исследования обратили внимание прежде всего на больных с легкой формой COVID-19, которые составляют большую часть ото всех пациентов. Они изучили данные о 1837 относительно молодых больных (средний возраст — 47 лет), у которых после амбулаторного лечения сохранялись те или иные жалобы на протяжении как минимум трех месяцев. Выяснилось, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. Из общей выборки у 98% пациентов сохранялась усталость, у 90% - мышечная слабость, у 88% - проблемы со сном и у 87% были различные боли. Многие пожаловались на снижение производительности труда и необходимость в медпомощи. При этом у 86% больных ранее не было проблем со здоровьем, однако теперь такими себя считают только шесть процентов от общего числа участников исследования, 64% оценили свое состояние как "умеренное", а 30% назвали его плохим. В период исследования, результаты которого были опубликованы в сентябре, в уходе нуждались около половины участников, а 31% остался зависимым от него спустя три месяца после заражения. Отмечается, что это примерно такая же доля, что и у пациентов с хронической почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью или хронической обструктивной болезнью легких. "Влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно в подмножестве не госпитализированных пациентов, и необходимо уделять больше внимания определению оптимальных вариантов лечения этих пациентов", — отметили ученые.Они обратили внимание на то, что тяжелые пациенты после болезни проходят реабилитацию в то время, как проходившие лечение амбулаторно оказываются обделены вниманием медиков. Авторы исследования уверены, что эти больные в ближайшем будущем создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения во всех странах. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591908248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бельгия, нидерланды