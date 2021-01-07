https://ria.ru/20210107/bush-1592189229.html

Буш сравнил штурм Капитолия с беспорядками в банановой республике

Буш сравнил штурм Капитолия с беспорядками в банановой республике

Экс-президент США Джордж Буш-младший назвал события в конгрессе "мятежом" и заявил, что так выборы оспаривают в банановой республике, а не в демократических... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:44

2021-01-07T02:44

2021-01-07T02:44

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джордж буш (младший)

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший назвал события в конгрессе "мятежом" и заявил, что так выборы оспаривают в банановой республике, а не в демократических США.Он выразил негодование "безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам"."Насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами", - говорится в заявлении Буша, который прямо не указывает на действующего президента Дональда Трампа.Буш отмечает, что "мятеж может нанести серьезный ущерб нашей стране и репутации". "Наша страна важнее, чем политика сегодня", - обратился Буш к тем, кто не согласен с итогами прошедших выборов.В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтон на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592188538.html

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капитолий, дональд трамп, джордж буш (младший), джо байден, вашингтон (город), сша, в мире