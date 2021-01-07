Буш сравнил штурм Капитолия с беспорядками в банановой республике
© REUTERS / Stephanie KeithСторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Экс-президент США Джордж Буш-младший назвал события в конгрессе "мятежом" и заявил, что так выборы оспаривают в банановой республике, а не в демократических США.
"Лора (Буш) и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве, это зрелище ужасно и вызывает оторопь. Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в нашей демократической республике", - говорится в заявлении Буша.
Он выразил негодование "безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам".
"Насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами", - говорится в заявлении Буша, который прямо не указывает на действующего президента Дональда Трампа.
Буш отмечает, что "мятеж может нанести серьезный ущерб нашей стране и репутации". "Наша страна важнее, чем политика сегодня", - обратился Буш к тем, кто не согласен с итогами прошедших выборов.
В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтон на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>