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https://ria.ru/20210107/buryatiya-1592207237.html
В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих
В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих
Пассажиры, прилетающие в республику Бурятия из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, должны пройти тестирование на COVID-19 в обязательном порядке,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:26
2021-01-07T09:26
распространение нового коронавируса
россия
республика бурятия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пассажиры, прилетающие в республику Бурятия из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, должны пройти тестирование на COVID-19 в обязательном порядке, сообщили в пресс-службе главы республики. В указ о мерах по защите населения от коронавируса уже внесены соответствующие изменения. Такой порядок продлится до 20 января. Тестирование коснется россиян, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, прибывших с территорий, опасных высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. В пресс-службе объяснили, что ПЦР-тест можно пройти бесплатно в медицинских учреждениях по месту пребывания.По последней информации Управления Роспотребнадзора, в республике Бурятия зарегистрировано 26 815 случаев заражения COVID-19. Более половины приходится на Улан-Удэ. Всего выздоровели 24 055 человек, умерли — 606.
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россия, республика бурятия

В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих

09:26 07.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пассажиры, прилетающие в республику Бурятия из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, должны пройти тестирование на COVID-19 в обязательном порядке, сообщили в пресс-службе главы республики.
В указ о мерах по защите населения от коронавируса уже внесены соответствующие изменения. Такой порядок продлится до 20 января. Тестирование коснется россиян, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, прибывших с территорий, опасных высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
В пресс-службе объяснили, что ПЦР-тест можно пройти бесплатно в медицинских учреждениях по месту пребывания.
По последней информации Управления Роспотребнадзора, в республике Бурятия зарегистрировано 26 815 случаев заражения COVID-19. Более половины приходится на Улан-Удэ. Всего выздоровели 24 055 человек, умерли — 606.
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Распространение нового коронавирусаРоссияРеспублика Бурятия
 
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