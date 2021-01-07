https://ria.ru/20210107/buryatiya-1592207237.html
В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих
В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих
Пассажиры, прилетающие в республику Бурятия из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, должны пройти тестирование на COVID-19 в обязательном порядке,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T09:26
2021-01-07T09:26
2021-01-07T09:26
распространение нового коронавируса
россия
республика бурятия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пассажиры, прилетающие в республику Бурятия из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, должны пройти тестирование на COVID-19 в обязательном порядке, сообщили в пресс-службе главы республики. В указ о мерах по защите населения от коронавируса уже внесены соответствующие изменения. Такой порядок продлится до 20 января. Тестирование коснется россиян, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, прибывших с территорий, опасных высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. В пресс-службе объяснили, что ПЦР-тест можно пройти бесплатно в медицинских учреждениях по месту пребывания.По последней информации Управления Роспотребнадзора, в республике Бурятия зарегистрировано 26 815 случаев заражения COVID-19. Более половины приходится на Улан-Удэ. Всего выздоровели 24 055 человек, умерли — 606.
https://ria.ru/20210106/smertnost-1592160561.html
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