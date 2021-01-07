https://ria.ru/20210107/bundestag-1592265284.html

В Германии призвали Евросоюз защитить "Северный поток — 2" от санкций

В Германии призвали Евросоюз защитить "Северный поток — 2" от санкций

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") призвал не останавливаться на создании фонда для поддержки "Северного потока 2", а согласовать РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T18:40

2021-01-07T18:40

2021-01-07T18:52

клаус эрнст

северный поток — 2

германия

сша

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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые") призвал не останавливаться на создании фонда для поддержки "Северного потока 2", а согласовать меры в ЕС.Ранее парламент земли (ландтаг) Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2", говорится в итоговом протоколе после заседания в четверг, который есть в распоряжении РИА Новости.Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, где должно завершиться строительство проекта "Северный поток 2". Оператор проекта Nord Stream 2 готов внести для работы фонда в общей сложности до 60 миллионов евро, сообщила ранее газета Ostsee Zeitung. Фонд намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США в отношении "Северного потока 2". В частности, фонд планирует принять от компаний-участниц "строительные материалы", необходимые для проекта, до момента введения санкций и "функционировать как склад", пишет газета.В правительстве ФРГ ранее заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока 2", не комментируют действия земельных властей. Позиция властей Германии в отношении "Северного потока 2" остается неизменной, как и позиция в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий, отметили в кабмине.

https://ria.ru/20210107/gazoprovod-1592261061.html

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

германия

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клаус эрнст, северный поток — 2, германия, сша, в мире