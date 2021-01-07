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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/britaniya-1592272011.html
В Британии выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Рекордное с 21 апреля число умерших за сутки от коронавируса зафиксировано в Британии - 1162, заразились 52 618 человек, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:00
2021-01-07T20:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
шотландия
в мире
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости, Мария Табак. Рекордное с 21 апреля число умерших за сутки от коронавируса зафиксировано в Британии - 1162, заразились 52 618 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Накануне в стране выявили 62 322 случая заражения коронавирусом, умер 1041 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 889 419 человек, умерли 78 508 заболевших.С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, шотландия, в мире

В Британии выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки

20:00 07.01.2021
 
© REUTERS / JOHN SIBLEYДевушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне
Девушка в защитной маске на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© REUTERS / JOHN SIBLEY
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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости, Мария Табак. Рекордное с 21 апреля число умерших за сутки от коронавируса зафиксировано в Британии - 1162, заразились 52 618 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Накануне в стране выявили 62 322 случая заражения коронавирусом, умер 1041 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 889 419 человек, умерли 78 508 заболевших.
С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияШотландияВ мире
 
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