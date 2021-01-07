https://ria.ru/20210107/britaniya-1592272011.html
В Британии выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Рекордное с 21 апреля число умерших за сутки от коронавируса зафиксировано в Британии - 1162, заразились 52 618 человек, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T20:00
2021-01-07T20:00
2021-01-07T20:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
шотландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590366870_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_5c4f4d2da897e2326f2bfcba4d45781b.jpg
ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости, Мария Табак. Рекордное с 21 апреля число умерших за сутки от коронавируса зафиксировано в Британии - 1162, заразились 52 618 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Накануне в стране выявили 62 322 случая заражения коронавирусом, умер 1041 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 889 419 человек, умерли 78 508 заболевших.С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
англия
шотландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590366870_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_319644e9315454a5a45c2992a4f10431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, англия, шотландия, в мире