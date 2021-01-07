https://ria.ru/20210107/britaniya-1592272011.html

В Британии выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 52 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Рекордное с 21 апреля число умерших за сутки от коронавируса зафиксировано в Британии - 1162, заразились 52 618 человек, свидетельствуют данные минздрава... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T20:00

2021-01-07T20:00

2021-01-07T20:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

шотландия

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости, Мария Табак. Рекордное с 21 апреля число умерших за сутки от коронавируса зафиксировано в Британии - 1162, заразились 52 618 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Накануне в стране выявили 62 322 случая заражения коронавирусом, умер 1041 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 889 419 человек, умерли 78 508 заболевших.С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

шотландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, англия, шотландия, в мире