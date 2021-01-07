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Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг вновь обновила исторический максимум, впервые превысив психологическую отметку в 40 тысяч... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T21:34
2021-01-07T21:34
биткоин
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг вновь обновила исторический максимум, впервые превысив психологическую отметку в 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 21.19 мск биткоин дорожал на 14,83%, до 40 146 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 15,05%, до 40 121 доллара.На долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч.В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду. Ранее в ходе торгов цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов."Основное большинство участников рынка выбрало выжидательную позицию. Но при таком спросе к вечеру 8 января его стоимость может подняться до 44 000 долларов за монету", - полагает эксперт.
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биткоин, в мире

Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов

21:34 07.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКриптообменник "Сберкоин" в Москве
Криптообменник Сберкоин в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг вновь обновила исторический максимум, впервые превысив психологическую отметку в 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 21.19 мск биткоин дорожал на 14,83%, до 40 146 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 15,05%, до 40 121 доллара.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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Эксперт предсказал курс биткоина в сто тысяч долларов
На долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч.
В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду. Ранее в ходе торгов цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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Депутат нашел объяснение интересу к биткоину

"Темп, с которым биткоин движется вверх, удивляет и настораживает, так как поддерживается он, прежде всего, возрастающим спросом на него при дефиците предложения, за которое бьются несколько крупных инвесторов, что и привело к овладению новым рубежом в 40 тысяч долларов", - пояснил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Основное большинство участников рынка выбрало выжидательную позицию. Но при таком спросе к вечеру 8 января его стоимость может подняться до 44 000 долларов за монету", - полагает эксперт.
 
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