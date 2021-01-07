https://ria.ru/20210107/bitkoin-1592278039.html

Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг вновь обновила исторический максимум, впервые превысив психологическую отметку в 40 тысяч... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T21:34

2021-01-07T21:34

2021-01-07T21:34

биткоин

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг вновь обновила исторический максимум, впервые превысив психологическую отметку в 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 21.19 мск биткоин дорожал на 14,83%, до 40 146 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 15,05%, до 40 121 доллара.На долю биткоина приходится примерно 69,1% всего глобального рынка криптовалют.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч.В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду. Ранее в ходе торгов цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов."Основное большинство участников рынка выбрало выжидательную позицию. Но при таком спросе к вечеру 8 января его стоимость может подняться до 44 000 долларов за монету", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20210103/bitkoin-1591898120.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/bitkoin-1591133994.html

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