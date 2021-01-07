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Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:26
2021-01-07T15:26
2021-01-07T15:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
экономика
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.06 мск биткоин дорожал на 9,95%, до 38104,95 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,46%, до 38171,91 тысячи долларов.
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биткоин, экономика