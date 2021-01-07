https://ria.ru/20210107/bitkoin-1592244864.html

Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:26

2021-01-07T15:26

2021-01-07T15:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

биткоин

экономика

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.06 мск биткоин дорожал на 9,95%, до 38104,95 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,46%, до 38171,91 тысячи долларов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика