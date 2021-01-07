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Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:26
2021-01-07T15:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
экономика
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.06 мск биткоин дорожал на 9,95%, до 38104,95 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,46%, до 38171,91 тысячи долларов.
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биткоин, экономика

Стоимость биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов

15:26 07.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина впервые превысила 38 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.06 мск биткоин дорожал на 9,95%, до 38104,95 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,46%, до 38171,91 тысячи долларов.
Блокчейн и биткоин - РИА Новости, 1920, 05.03.2018
5 марта 2018, 12:26Инфографика
Блокчейн и биткоинЧто такое биткоин, блокчейн, криптовалюта и майнинг — в инфографике ria.ru
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьбиткоинЭкономика
 
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