https://ria.ru/20210107/bitkoin-1592190472.html

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг впервые превысила 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T02:59

2021-01-07T02:59

2021-01-07T12:01

биткоин

весь мир

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_0:267:3165:2047_1920x0_80_0_0_35952222b0f79622c32f4d0f1ca3bf9c.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг впервые превысила 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 02:57 мск, биткоин дорожал на 7,48%, до 36 850 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 8,40%, до 36 810 тысячи долларов. Минутами ранее цена биткоина впервые превысила отметку в 37 тысяч долларов и достигла нового исторического максимума в 37 002 доллара.На долю биткоина приходится примерно 68,5% всего глобального рынка криптовалют.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Шестнадцатого декабря он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысячи долларов. В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее она вернулась к "бычьему" тренду."Наметившийся было "медвежий" разворот закончился, и после небольшой коррекционной передышки биткоин вновь устремился вверх. Участники рынка, откинув в сторону нахлынувшую тревожность, активизировались, и к концу дня биржевая стоимость главной криптовалюты может достичь 38 000 долларов", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/bitkoin-1591959961.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, весь мир, экономика