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Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
Курс биткоина побил очередной исторический рекорд
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг впервые превысила 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T02:59
2021-01-07T12:01
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг впервые превысила 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 02:57 мск, биткоин дорожал на 7,48%, до 36 850 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 8,40%, до 36 810 тысячи долларов. Минутами ранее цена биткоина впервые превысила отметку в 37 тысяч долларов и достигла нового исторического максимума в 37 002 доллара.На долю биткоина приходится примерно 68,5% всего глобального рынка криптовалют.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Шестнадцатого декабря он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысячи долларов. В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее она вернулась к "бычьему" тренду."Наметившийся было "медвежий" разворот закончился, и после небольшой коррекционной передышки биткоин вновь устремился вверх. Участники рынка, откинув в сторону нахлынувшую тревожность, активизировались, и к концу дня биржевая стоимость главной криптовалюты может достичь 38 000 долларов", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
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биткоин, весь мир, экономика

Курс биткоина побил очередной исторический рекорд

02:59 07.01.2021 (обновлено: 12:01 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг впервые превысила 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 02:57 мск, биткоин дорожал на 7,48%, до 36 850 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 8,40%, до 36 810 тысячи долларов. Минутами ранее цена биткоина впервые превысила отметку в 37 тысяч долларов и достигла нового исторического максимума в 37 002 доллара.
На долю биткоина приходится примерно 68,5% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Шестнадцатого декабря он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысячи долларов. В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее она вернулась к "бычьему" тренду.
"Наметившийся было "медвежий" разворот закончился, и после небольшой коррекционной передышки биткоин вновь устремился вверх. Участники рынка, откинув в сторону нахлынувшую тревожность, активизировались, и к концу дня биржевая стоимость главной криптовалюты может достичь 38 000 долларов", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
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Ожидаемый итог. Курс биткоина обрушился после продолжительного взлета
 
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