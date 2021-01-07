https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592255140.html

ФБР попросило граждан помочь установить личности участников беспорядков

ФБР попросило граждан помочь установить личности участников беспорядков

ФБР обратилась к гражданам с просьбой помочь установить личности тех, кто принимал участие в захвате здания Капитолия в Вашингтоне. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:38

2021-01-07T16:38

2021-01-07T16:38

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. ФБР обратилась к гражданам с просьбой помочь установить личности тех, кто принимал участие в захвате здания Капитолия в Вашингтоне."ФБР ищет информацию, которая поможет установить лиц, активно провоцировавших насилие в Вашингтоне. ФБР принимает сведения и цифровые медийные материалы, где видно, как проходили беспорядки и (совершалось) насилие в здании Капитолия и на прилегающей территории в Вашингтоне 6 января 2021 года", - говорится на сайте ведомства.Для отправки подобных сведений создана специальная страница с формой, где в дополнение к предоставляемым сведениям можно указать свои имя, телефон и электронную почту, но эти поля не являются обязательными для заполнения.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

вашингтон (город)

сша

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фбр, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире