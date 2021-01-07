https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592254135.html

Британский дипломат: США больше не являются "сияющим маяком демократии"

Британский дипломат: США больше не являются "сияющим маяком демократии"

США после событий в Капитолии больше не являются "сияющим маяком демократии", считает бывший посол Британии в Соединенных Штатах Ким Даррок. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T16:31

2021-01-07T16:31

2021-01-07T16:31

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. США после событий в Капитолии больше не являются "сияющим маяком демократии", считает бывший посол Британии в Соединенных Штатах Ким Даррок."Этот ущерб может быть возмещен, но это займет долгое время... Но другие страны, вероятно, не будут больше видеть в США сияющий маяк демократии", - сказал в интервью Sky News Даррок, работавший послом в США в 2016-2019 годах.Он добавил, что именно Дональд Трамп призвал своих сторонников осадить Капитолий, и беспорядки в сложившейся ситуации были неизбежны. "Что, он надеялся, будет происходить?" - сказал экс-посол.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html

вашингтон (город)

сша

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капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире