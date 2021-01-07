https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592243664.html

Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий

Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий

Глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки в Вашингтоне и "атаку в самое сердце американской демократии". РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T15:16

2021-01-07T15:16

2021-01-07T15:25

беспорядки в вашингтоне

хайко маас

дональд трамп

мид германии

сша

в мире

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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки в Вашингтоне и "атаку в самое сердце американской демократии"."Любой, кто, как Трамп, годами разжигает (ненависть) словами и постоянно подстрекает своих сторонников, несет ответственность за эту атаку в самое сердце американской демократии", - написал Маас в своей статье для еженедельника Spiegel."Радикальный моббинг не разделяет большинство в США. Подавляющее большинство американских избирателей убеждены в демократии, они проголосовали на выборах против правого популиста. Не только Дональд Трамп должен наконец принять это. Любой республиканец с минимумом ответственности должен теперь окончательно не согласиться с Трампом", - добавил немецкий министр.Он назвал "лучшим, демократическим ответом" на беспорядки в Вашингтоне утверждение конгрессом США избрания президентом Джо Байдена.Ранее конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Как и ожидалось, по результатам процесса у Байдена 306 голосов выборщиков, у Трампа - 232. Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты утверждения голосов. Демократы приветствовали результаты стоячей овацией.Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592234427.html

сша

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хайко маас, дональд трамп, мид германии, сша, в мире