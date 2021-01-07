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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592243664.html
Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий
Глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки в Вашингтоне и "атаку в самое сердце американской демократии". РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T15:16
2021-01-07T15:25
беспорядки в вашингтоне
хайко маас
дональд трамп
мид германии
сша
в мире
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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки в Вашингтоне и "атаку в самое сердце американской демократии"."Любой, кто, как Трамп, годами разжигает (ненависть) словами и постоянно подстрекает своих сторонников, несет ответственность за эту атаку в самое сердце американской демократии", - написал Маас в своей статье для еженедельника Spiegel."Радикальный моббинг не разделяет большинство в США. Подавляющее большинство американских избирателей убеждены в демократии, они проголосовали на выборах против правого популиста. Не только Дональд Трамп должен наконец принять это. Любой республиканец с минимумом ответственности должен теперь окончательно не согласиться с Трампом", - добавил немецкий министр.Он назвал "лучшим, демократическим ответом" на беспорядки в Вашингтоне утверждение конгрессом США избрания президентом Джо Байдена.Ранее конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Как и ожидалось, по результатам процесса у Байдена 306 голосов выборщиков, у Трампа - 232. Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты утверждения голосов. Демократы приветствовали результаты стоячей овацией.Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592233132.html
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хайко маас, дональд трамп, мид германии, сша, в мире

Глава МИД ФРГ возложил на Трампа ответственность за атаку на Капитолий

15:16 07.01.2021 (обновлено: 15:25 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за беспорядки в Вашингтоне и "атаку в самое сердце американской демократии".
"Любой, кто, как Трамп, годами разжигает (ненависть) словами и постоянно подстрекает своих сторонников, несет ответственность за эту атаку в самое сердце американской демократии", - написал Маас в своей статье для еженедельника Spiegel.
Сотрудники полиции и участник акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
13:59Беспорядки в Вашингтоне
Ветеран "Альфы" назвал неочевидную причину захвата Капитолия в США
"Радикальный моббинг не разделяет большинство в США. Подавляющее большинство американских избирателей убеждены в демократии, они проголосовали на выборах против правого популиста. Не только Дональд Трамп должен наконец принять это. Любой республиканец с минимумом ответственности должен теперь окончательно не согласиться с Трампом", - добавил немецкий министр.
Он назвал "лучшим, демократическим ответом" на беспорядки в Вашингтоне утверждение конгрессом США избрания президентом Джо Байдена.
Сотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
14:09Беспорядки в Вашингтоне
В Британии призвали Трампа извиниться за действия сторонников в Капитолии
Ранее конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения. Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Как и ожидалось, по результатам процесса у Байдена 306 голосов выборщиков, у Трампа - 232. Вице-президент Майк Пенс засчитал официальные результаты утверждения голосов. Демократы приветствовали результаты стоячей овацией.
Обсуждение проходит на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Трампа ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
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Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Беспорядки в ВашингтонеХайко МаасДональд ТрампМИД ГерманииСШАВ мире
 
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