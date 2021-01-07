https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592235627.html

Эксперт: столкновения в Капитолии приведут к потере авторитета США в мире

Эксперт: столкновения в Капитолии приведут к потере авторитета США в мире

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что столкновения в Капитолии подрывают авторитет США в мире в части... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:18

2021-01-07T14:18

2021-01-07T14:30

беспорядки в вашингтоне

капитолий

руслан бортник

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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КИЕВ, 7 янв – РИА Новости. Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что столкновения в Капитолии подрывают авторитет США в мире в части эффективной процедуры формирования власти, усилят наметившийся раскол между государством и обществом, а также приведут к смене избирательной системы Соединенных Штатов.По его мнению, на фоне картинки из Капитолия, где в кресле сенаторов сидят уличные демонстранты, происходит подрыв американского авторитета в части глобализации и демократизации, в части эффективных и честных выборов и процедур формирования власти.Бортник добавил, что скорее всего в США будет меняться партийная система, в частности, наметится раскол внутри республиканской партии."Концентрация абсолютной власти в руках демократов скорее всего может означать возможно последний политический цикл для республиканцев. В США будет формироваться или однопартийная модель, или появятся серьезные конкуренты на место республиканцев. Мне кажется, что выборы Трампа и довыборы в Сенат для классических старых республиканцев были "лебединой песней". Они себя абсолютно дискредитировали и в глазах оппонентов, и серьезно подорвали доверие к себе в глазах своего же избирателя", - сказал политолог. Он не исключил реформу избирательной системы в США и переход к прямому голосованию на выборах в США.По словам эксперта, если политическая нестабильность в США будет сохраняться – это также скажется на мировой экономике и приведет к очередному экономическому кризису ввиду потери доверия к американскому доллару.Бортник также исключил реализацию сценария импичмента Трампа.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592235121.html

https://ria.ru/20210107/tramp-1592227921.html

https://ria.ru/20210107/bayden-1592221363.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, руслан бортник, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире