Эксперт: столкновения в Капитолии приведут к потере авторитета США в мире
14:18 07.01.2021 (обновлено: 14:30 07.01.2021)
© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
КИЕВ, 7 янв – РИА Новости. Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что столкновения в Капитолии подрывают авторитет США в мире в части эффективной процедуры формирования власти, усилят наметившийся раскол между государством и обществом, а также приведут к смене избирательной системы Соединенных Штатов.
"То ли это была спецоперация демократов для противодействия республиканцам в части фальсификации голосов выборщиков, то ли это всенародное движение, то ли банальная глупость, то ли за этим стоял (президент США Дональд) Трамп. Все эти версии потенциально могли быть реализованы, поэтому говорить чей это сговор, что эта за игра - достаточно сложно. Более важно в этой ситуации - это последствия", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости в четверг.
По его мнению, на фоне картинки из Капитолия, где в кресле сенаторов сидят уличные демонстранты, происходит подрыв американского авторитета в части глобализации и демократизации, в части эффективных и честных выборов и процедур формирования власти.
"Подрыв американского авторитета в свою очередь тянет за собой ослабление одной из категорий американской власти soft power (мягкой силы), которую они эффективно десятилетиями применяли за рубежом. В целом – это все ослабляет американский авторитет и американские возможности в мире. Кроме этого, продолжится наметившийся раскол между государством и обществом, поскольку модель управления для значительной части американцев является абсолютно несправедливой. Период политической и социальной стабильности для США завершён", - считает эксперт.
Бортник добавил, что скорее всего в США будет меняться партийная система, в частности, наметится раскол внутри республиканской партии.
"Концентрация абсолютной власти в руках демократов скорее всего может означать возможно последний политический цикл для республиканцев. В США будет формироваться или однопартийная модель, или появятся серьезные конкуренты на место республиканцев. Мне кажется, что выборы Трампа и довыборы в Сенат для классических старых республиканцев были "лебединой песней". Они себя абсолютно дискредитировали и в глазах оппонентов, и серьезно подорвали доверие к себе в глазах своего же избирателя", - сказал политолог. Он не исключил реформу избирательной системы в США и переход к прямому голосованию на выборах в США.
По словам эксперта, если политическая нестабильность в США будет сохраняться – это также скажется на мировой экономике и приведет к очередному экономическому кризису ввиду потери доверия к американскому доллару.
Бортник также исключил реализацию сценария импичмента Трампа.
"Во-первых, эта процедура ничего не даст. Очень мало времени осталось. Она превратит Трампа в изгоя, но только для элит, и в героя для народа. Это только усугубит ситуацию внутри республиканской партии. Не думаю, что это реалистично", - отметил он.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.