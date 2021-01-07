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В Польше назвали беспорядки в Вашингтоне внутренним делом США

В Польше назвали беспорядки в Вашингтоне внутренним делом США

Последние события в Вашингтоне являются внутренним делом США, считает президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T14:01

2021-01-07T14:01

2021-01-07T14:01

беспорядки в вашингтоне

анджей дуда

дональд трамп

польша

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАРШАВА, 7 янв – РИА Новости. Последние события в Вашингтоне являются внутренним делом США, считает президент Польши Анджей Дуда."События в Вашингтоне – это внутреннее дело Соединенных Штатов, которые являются демократическим государством с верховенством права", - написал Дуда в Twitter."Польша верит в силу американской демократии", - подчеркнул Дуда.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

польша

вашингтон (город)

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анджей дуда, дональд трамп, польша, вашингтон (город), сша, в мире