https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592180435.html

Глава дипломатии ЕС назвал происходящее в США "атакой на демократию"

Глава дипломатии ЕС назвал происходящее в США "атакой на демократию"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает происходящее в Вашингтоне "атакой на демократию США и верховенство права". РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:59

2021-01-07T00:59

2021-01-07T00:59

беспорядки в вашингтоне

жозеп боррель

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает происходящее в Вашингтоне "атакой на демократию США и верховенство права"."В глазах всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. Это беспрецедентная атака на демократию, институты США и верховенство закона", - написал Боррель в Twitter.Он подчеркнул, что результаты президентских выборов в США должны соблюдаться.Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу избранного президента Джо Байдена.Практически сразу после прошедших в США 3 ноября президентских выборов и появления предварительных результатов голосования руководители институтов Евросоюза и лидеры стран ЕС поспешили поздравить Байдена с победой, не дожидаясь обнародования официальных итогов. Они выражали надежду на улучшение партнерства с Вашингтоном после президентства Трампа. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176136.html

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жозеп боррель, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире