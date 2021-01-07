Эксперт: Трампа на фоне протестов сместят с поста раньше конца срока
© REUTERS / Jim Urquhart Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Действующего президента США Дональда Трампа на фоне беспорядков в Вашингтоне сместят с поста до окончания срока, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
"Главная задача, которая сейчас стоит перед победителями - отстранить президента, я думаю, это будет осуществлено. Представители администрации, которые не поддерживают Трампа, могут потребовать применить 25 поправку к Конституции", - сказал Межуев РИА Новости.
Указанная поправка определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном их прекращении.
Как считает Межуев, в ФБР и ЦРУ сейчас немного сторонников Трампа, поэтому вслед за отстранением его от должности может появиться и уголовное дело. "Последствия будут", - отметил эксперт.
Он добавил, что в США после нынешних беспорядков начнется преследование "белых" организаций, а те, кто участвует в драках с полицией, будут осуждены. "Доводить дело до гражданской войны никто не захочет, не будут нажимать, но последствия будут", - заключил эксперт.
Он отметил, что фактически в Вашингтоне уже начались революционные события, но пока непонятно, как поведут себя вооруженные силы: виной этому, в частности, раскол в Пентагоне.
По мнению Межуева, победят в нынешней ситуации те, кто поддерживает избранного президента США Джо Байдена, на силовые структуры будет оказано колоссальное давление, и произошедшее станет ударом по демократии. "Полиция вела себя трусливо, опасливо", - сказал он.
Он отметил, что консервативно настроенные американцы были возмущены летними протестами движения Black Lives Metter, и этим оправдывают нынешние беспорядки. Негодование подкрепляет Трамп своей позицией по выборам, отметил Межуев. "Люди верят в свою правоту, в справедливость своих слов", - сказал он.
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