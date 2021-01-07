https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592178493.html
Спецназ вошел в здание Капитолия, где находятся протестующие
Спецназ вошел в здание Капитолия, где находятся протестующие
Спецназ вошел в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:46
2021-01-07T00:46
2021-01-07T00:53
фбр
капитолий
дональд трамп
беспорядки в вашингтоне
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592177901_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_374ee3b6d4af6020525956d63190d47b.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Спецназ вошел в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие, сообщает телеканал NBC News.Телеканал распространил видео, на котором показано, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса. Подпись гласит:" Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия".Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах Джозефа Байдена.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20210107/vashington-1592178138.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592177901_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_38e471b50caa680f033705674484273a.jpg
Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
2021-01-07T00:46
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире