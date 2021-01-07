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Спецназ вошел в здание Капитолия, где находятся протестующие

Спецназ вошел в здание Капитолия, где находятся протестующие

Спецназ вошел в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:46

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2021-01-07T00:53

фбр

капитолий

дональд трамп

беспорядки в вашингтоне

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Спецназ вошел в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие, сообщает телеканал NBC News.Телеканал распространил видео, на котором показано, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса. Подпись гласит:" Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия".Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах Джозефа Байдена.Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/vashington-1592178138.html

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Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий 2021-01-07T00:46 true PT0M13S

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фбр, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире