https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592177011.html

ПА ОБСЕ осудила столкновения в Вашингтоне

ПА ОБСЕ осудила столкновения в Вашингтоне

В ПА ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T00:29

2021-01-07T00:29

2021-01-07T00:29

беспорядки в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В ПА ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.В нем отмечается, что "в ответ на столкновения внутри и вокруг здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, руководители недавней миссии по наблюдению за выборами Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Соединенных Штатах и ​​председатель ПА ОБСЕ Питер Лорд Баунесс осудили насилие и призвали к уважению к демократическим процессам".В нем приводятся слова немецкого парламентария Михаэля Георга Линка и норвежского парламентария Кари Хенриксен, выполнявшей функции специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ и главы делегации наблюдателей ПА ОБСЕ, которые указали, что "как руководители международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в США в ноябре, мы были встревожены в течение последних двух месяцев безответственными заявлениями действующего президента и его безосновательными обвинениями в широко распространенных фальсификациях"."Мы самым решительным образом осуждаем преступное поведение этих сторонников Трампа и призываем к спокойствию, пока демократические институты США выполняют свои функции"- отметили они.При этом председатель ПА ОБСЕ Баунесс указал, что "во времена усиливающегося авторитаризма и отката демократии в некоторых частях региона ОБСЕ сегодняшние столкновения в Капитолии США посылают совершенно неверный сигнал"."Я призываю сторонников президента Трампа признать результаты выборов, которые были должным образом удостоверены, а действующего президента - проявить уважение к демократическим принципам и правовым процедурам, призвав своих сторонников уйти в отставку", - добавил он. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176136.html

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592175513.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире