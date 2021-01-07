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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592177011.html
ПА ОБСЕ осудила столкновения в Вашингтоне
ПА ОБСЕ осудила столкновения в Вашингтоне
В ПА ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:29
2021-01-07T00:29
беспорядки в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В ПА ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.В нем отмечается, что "в ответ на столкновения внутри и вокруг здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, руководители недавней миссии по наблюдению за выборами Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Соединенных Штатах и ​​председатель ПА ОБСЕ Питер Лорд Баунесс осудили насилие и призвали к уважению к демократическим процессам".В нем приводятся слова немецкого парламентария Михаэля Георга Линка и норвежского парламентария Кари Хенриксен, выполнявшей функции специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ и главы делегации наблюдателей ПА ОБСЕ, которые указали, что "как руководители международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в США в ноябре, мы были встревожены в течение последних двух месяцев безответственными заявлениями действующего президента и его безосновательными обвинениями в широко распространенных фальсификациях"."Мы самым решительным образом осуждаем преступное поведение этих сторонников Трампа и призываем к спокойствию, пока демократические институты США выполняют свои функции"- отметили они.При этом председатель ПА ОБСЕ Баунесс указал, что "во времена усиливающегося авторитаризма и отката демократии в некоторых частях региона ОБСЕ сегодняшние столкновения в Капитолии США посылают совершенно неверный сигнал"."Я призываю сторонников президента Трампа признать результаты выборов, которые были должным образом удостоверены, а действующего президента - проявить уважение к демократическим принципам и правовым процедурам, призвав своих сторонников уйти в отставку", - добавил он. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176136.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

ПА ОБСЕ осудила столкновения в Вашингтоне

00:29 07.01.2021
 
© РИА НовостиБеспорядки у Капитолия в Вашингтоне
Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В ПА ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне, призвали уважать демократические процессы, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.
Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.
В нем отмечается, что "в ответ на столкновения внутри и вокруг здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, руководители недавней миссии по наблюдению за выборами Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Соединенных Штатах и ​​председатель ПА ОБСЕ Питер Лорд Баунесс осудили насилие и призвали к уважению к демократическим процессам".
"Они также выразили признательность членам конгресса и другим политическим лидерам, в том числе членам партии действующего президента, которые осудили протест",- говорится в документе.
В нем приводятся слова немецкого парламентария Михаэля Георга Линка и норвежского парламентария Кари Хенриксен, выполнявшей функции специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ и главы делегации наблюдателей ПА ОБСЕ, которые указали, что "как руководители международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в США в ноябре, мы были встревожены в течение последних двух месяцев безответственными заявлениями действующего президента и его безосновательными обвинениями в широко распространенных фальсификациях".
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"Сегодняшние беспорядки в Капитолии США, когда протестующие сталкиваются с полицией и пытаются штурмовать здание, чтобы остановить официальный подсчет голосов коллегии выборщиков конгрессом, являются предсказуемым результатом этих безрассудных попыток президента Трампа подорвать демократический процесс",- добавили они.
"Мы самым решительным образом осуждаем преступное поведение этих сторонников Трампа и призываем к спокойствию, пока демократические институты США выполняют свои функции"- отметили они.
При этом председатель ПА ОБСЕ Баунесс указал, что "во времена усиливающегося авторитаризма и отката демократии в некоторых частях региона ОБСЕ сегодняшние столкновения в Капитолии США посылают совершенно неверный сигнал".
"Я призываю сторонников президента Трампа признать результаты выборов, которые были должным образом удостоверены, а действующего президента - проявить уважение к демократическим принципам и правовым процедурам, призвав своих сторонников уйти в отставку", - добавил он.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Беспорядки в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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