https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592176471.html
Байден призвал Трампа потребовать завершить осаду конгресса
Байден призвал Трампа потребовать завершить осаду конгресса
Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:22
2021-01-07T00:22
2021-01-07T00:22
беспорядки в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире