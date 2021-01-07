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Байден призвал протестующих отступить и "дать дорогу демократии"
Байден призвал протестующих отступить и "дать дорогу демократии"
Избранный президент США Джо Байден и действующий глава государства Дональд Трамп выступили с обращениями к протестующим в Вашингтоне. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T00:20
2021-01-07T00:20
2021-01-07T01:06
беспорядки в вашингтоне
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден и действующий глава государства Дональд Трамп выступили с обращениями к протестующим в Вашингтоне.Байден также призвал Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.В свою очередь Трамп опубликовал видеообращение к участникам протестов, призвав их к миру и порядку."У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал… Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром", - сказал Трамп в минутном видео, опубликованном в Twitter.Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости.
Избранный президент США Джо Байден
и действующий глава государства Дональд Трамп выступили с обращениями к протестующим в Вашингтоне
.
"Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать", - заявил Байден. "Это не отражает Америку и это должно закончится сейчас же", - сказал избранный президент.
Байден также призвал Трампа выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады конгресса.
В свою очередь Трамп опубликовал видеообращение к участникам протестов, призвав их к миру и порядку.
"У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал… Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром", - сказал Трамп в минутном видео, опубликованном в Twitter.
Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.
Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>