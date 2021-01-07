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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210107/bayden-1592221363.html
Эксперт рассказал, могут ли отложить инаугурацию Байдена
Эксперт рассказал, могут ли отложить инаугурацию Байдена
Инаугурации избранного президента США Джо Байдена может помешать введение чрезвычайного положения в стране, протест в ряде штатов, а также захват на длительное... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:50
2021-01-07T11:50
выборы президента сша — 2020
капитолий
алексей фененко
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Инаугурации избранного президента США Джо Байдена может помешать введение чрезвычайного положения в стране, протест в ряде штатов, а также захват на длительное время Капитолия, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.Второе, по его словам, что может помешать инаугурации, - протест в ряде штатов.Собеседник агентства напомнил, что американское право - прецедентное, в нем нет прецедента утверждения результатов выборов вне Капитолия, поэтому встал бы вопрос, где проводить резервное совещание.В целом, по его словам, события в США в долгой перспективе - следующие 5-10 лет - будут развиваться по нехорошему сценарию, так как сейчас происходит "глубокий раскол нации, а Байден не предпринимает никаких мер для его преодоления".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
https://ria.ru/20210107/vybory-1592220032.html
https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592219230.html
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капитолий, алексей фененко, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт рассказал, могут ли отложить инаугурацию Байдена

11:50 07.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Инаугурации избранного президента США Джо Байдена может помешать введение чрезвычайного положения в стране, протест в ряде штатов, а также захват на длительное время Капитолия, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
"Инаугурация может быть отложена в случае введения чрезвычайного положения в стране. Или Байден пойдёт на отчаянный шаг - проведёт инаугурацию в другом штате. Например, вылетит в Калифорнию и проведёт инаугурацию там, но тогда это раскол страны", - сказал Фененко РИА Новости.
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Второе, по его словам, что может помешать инаугурации, - протест в ряде штатов.
"Согласно американским законам, у сенаторов есть право вето на результаты выборов. То есть если они наложат вето, то тогда будет назначена специальная комиссия, которая будет проводить обследование в данных штатах, и это будет поводом для переноса инаугурации. И, наконец, третий вариант - он мог бы быть реализован вчера, если бы было захвачено надолго здание Капитолия", - отметил эксперт.
Собеседник агентства напомнил, что американское право - прецедентное, в нем нет прецедента утверждения результатов выборов вне Капитолия, поэтому встал бы вопрос, где проводить резервное совещание.
"И тогда группа сенаторов могла не согласиться с этим решением просто потому, что нет прецедента на его проведение", - считает Фененко.
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В целом, по его словам, события в США в долгой перспективе - следующие 5-10 лет - будут развиваться по нехорошему сценарию, так как сейчас происходит "глубокий раскол нации, а Байден не предпринимает никаких мер для его преодоления".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.
 
Выборы президента США — 2020КапитолийАлексей ФененкоДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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