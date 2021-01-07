https://ria.ru/20210107/bayden-1592221363.html

Эксперт рассказал, могут ли отложить инаугурацию Байдена

Эксперт рассказал, могут ли отложить инаугурацию Байдена

Инаугурации избранного президента США Джо Байдена может помешать введение чрезвычайного положения в стране, протест в ряде штатов, а также захват на длительное... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:50

2021-01-07T11:50

2021-01-07T11:50

выборы президента сша — 2020

капитолий

алексей фененко

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Инаугурации избранного президента США Джо Байдена может помешать введение чрезвычайного положения в стране, протест в ряде штатов, а также захват на длительное время Капитолия, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.Второе, по его словам, что может помешать инаугурации, - протест в ряде штатов.Собеседник агентства напомнил, что американское право - прецедентное, в нем нет прецедента утверждения результатов выборов вне Капитолия, поэтому встал бы вопрос, где проводить резервное совещание.В целом, по его словам, события в США в долгой перспективе - следующие 5-10 лет - будут развиваться по нехорошему сценарию, так как сейчас происходит "глубокий раскол нации, а Байден не предпринимает никаких мер для его преодоления".В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/vybory-1592220032.html

https://ria.ru/20210107/besporyadki-1592219230.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, алексей фененко, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире