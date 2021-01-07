Эксперт рассказал, могут ли отложить инаугурацию Байдена
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Инаугурации избранного президента США Джо Байдена может помешать введение чрезвычайного положения в стране, протест в ряде штатов, а также захват на длительное время Капитолия, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
"Инаугурация может быть отложена в случае введения чрезвычайного положения в стране. Или Байден пойдёт на отчаянный шаг - проведёт инаугурацию в другом штате. Например, вылетит в Калифорнию и проведёт инаугурацию там, но тогда это раскол страны", - сказал Фененко РИА Новости.
Второе, по его словам, что может помешать инаугурации, - протест в ряде штатов.
"Согласно американским законам, у сенаторов есть право вето на результаты выборов. То есть если они наложат вето, то тогда будет назначена специальная комиссия, которая будет проводить обследование в данных штатах, и это будет поводом для переноса инаугурации. И, наконец, третий вариант - он мог бы быть реализован вчера, если бы было захвачено надолго здание Капитолия", - отметил эксперт.
Собеседник агентства напомнил, что американское право - прецедентное, в нем нет прецедента утверждения результатов выборов вне Капитолия, поэтому встал бы вопрос, где проводить резервное совещание.
"И тогда группа сенаторов могла не согласиться с этим решением просто потому, что нет прецедента на его проведение", - считает Фененко.
В целом, по его словам, события в США в долгой перспективе - следующие 5-10 лет - будут развиваться по нехорошему сценарию, так как сейчас происходит "глубокий раскол нации, а Байден не предпринимает никаких мер для его преодоления".
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.