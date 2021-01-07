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https://ria.ru/20210107/aviabilety-1592223896.html
Эксперты рассказали, как изменились цены на авиабилеты в этом году
Эксперты рассказали, как изменились цены на авиабилеты в этом году
Средний чек на авиабелиты туда-обратно в январе по России снизился с 12 012 до 7 239 рублей, то есть на 40 процентов, сообщает Biletix. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:14
2021-01-07T12:15
туризм
туризм
цены
авиабилеты
новости - туризм
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Средний чек на авиабелиты туда-обратно в январе по России снизился с 12 012 до 7 239 рублей, то есть на 40 процентов, сообщает Biletix. Почти в два раза подешевели билеты из Челябинска в Москву и обратно: с 7,4 до 3,5 тысячи рублей. Также выгоднее стало добираться в столицу из Новосибирска — это обойдется путешественнику в 5,6 тысячи рублей вместо 11 тысяч, как в прошлом году. Упали в цене и билеты из Санкт-Петербурга в Сочи и Симферополь, а также из Москвы в Северную столицу.В целом, средний чек на авиабилеты в Москву снизился на 36 процентов с 6 849 до 4 375 рублей. В Анапу — с 8 885 до 5 771 рублей (-35 процентов) и в Санкт-Петербург — с 6 885 до 5 212 рублей (-24 процента).
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туризм, цены, авиабилеты, новости - туризм

Эксперты рассказали, как изменились цены на авиабилеты в этом году

12:14 07.01.2021 (обновлено: 12:15 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупка авиабилетов во Владивостоке
Покупка авиабилетов во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Средний чек на авиабелиты туда-обратно в январе по России снизился с 12 012 до 7 239 рублей, то есть на 40 процентов, сообщает Biletix.
Почти в два раза подешевели билеты из Челябинска в Москву и обратно: с 7,4 до 3,5 тысячи рублей. Также выгоднее стало добираться в столицу из Новосибирска — это обойдется путешественнику в 5,6 тысячи рублей вместо 11 тысяч, как в прошлом году. Упали в цене и билеты из Санкт-Петербурга в Сочи и Симферополь, а также из Москвы в Северную столицу.
В целом, средний чек на авиабилеты в Москву снизился на 36 процентов с 6 849 до 4 375 рублей. В Анапу — с 8 885 до 5 771 рублей (-35 процентов) и в Санкт-Петербург — с 6 885 до 5 212 рублей (-24 процента).
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