https://ria.ru/20210107/aviabilety-1592223896.html

Эксперты рассказали, как изменились цены на авиабилеты в этом году

Эксперты рассказали, как изменились цены на авиабилеты в этом году

Средний чек на авиабелиты туда-обратно в январе по России снизился с 12 012 до 7 239 рублей, то есть на 40 процентов, сообщает Biletix. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:14

2021-01-07T12:14

2021-01-07T12:15

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Средний чек на авиабелиты туда-обратно в январе по России снизился с 12 012 до 7 239 рублей, то есть на 40 процентов, сообщает Biletix. Почти в два раза подешевели билеты из Челябинска в Москву и обратно: с 7,4 до 3,5 тысячи рублей. Также выгоднее стало добираться в столицу из Новосибирска — это обойдется путешественнику в 5,6 тысячи рублей вместо 11 тысяч, как в прошлом году. Упали в цене и билеты из Санкт-Петербурга в Сочи и Симферополь, а также из Москвы в Северную столицу.В целом, средний чек на авиабилеты в Москву снизился на 36 процентов с 6 849 до 4 375 рублей. В Анапу — с 8 885 до 5 771 рублей (-35 процентов) и в Санкт-Петербург — с 6 885 до 5 212 рублей (-24 процента).

https://ria.ru/20210107/sobaki-1591539638.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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