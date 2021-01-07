Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210107/argentina-1592269136.html
Аргентина вводит комендантский час из-за COVID-19
Аргентина вводит комендантский час из-за COVID-19
Премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафиеро сообщил о введении в стране комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:29
2021-01-07T19:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591445347_0:48:935:574_1920x0_80_0_0_dad885ff231820d72a222144b9bdeb19.jpg
МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафиеро сообщил о введении в стране комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.По последней информации, в Аргентине выявлены 1,66 миллиона случаев COVID-19, включая 43 785 с летальным исходом. В конце декабря 2020 года власти закрыли границы для туристов из соседних стран и ужесточили требования для въезда из-за роста числа заболеваний в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591445347_80:0:909:622_1920x0_80_0_0_12b0042d0acd5f90f09d092f2fedbe82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, аргентина, в мире

Аргентина вводит комендантский час из-за COVID-19

19:29 07.01.2021
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкМедицинские работники вакцинируют людей российской вакциной от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Медицинские работники вакцинируют людей российской вакциной от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафиеро сообщил о введении в стране комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.

"Со всеми губернаторами достигнуто соглашение о необходимости запретить передвижение в ночные часы. Точный список мер сейчас дорабатывается, к вечеру он будет определен и опубликован на следующий день", - сказал Кафиеро на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TVP.

По последней информации, в Аргентине выявлены 1,66 миллиона случаев COVID-19, включая 43 785 с летальным исходом. В конце декабря 2020 года власти закрыли границы для туристов из соседних стран и ужесточили требования для въезда из-за роста числа заболеваний в стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АргентинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Лента новостейМолния