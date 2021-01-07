https://ria.ru/20210107/argentina-1592269136.html

Аргентина вводит комендантский час из-за COVID-19

Аргентина вводит комендантский час из-за COVID-19

Премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафиеро сообщил о введении в стране комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T19:29

2021-01-07T19:29

2021-01-07T19:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

аргентина

в мире

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МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафиеро сообщил о введении в стране комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.По последней информации, в Аргентине выявлены 1,66 миллиона случаев COVID-19, включая 43 785 с летальным исходом. В конце декабря 2020 года власти закрыли границы для туристов из соседних стран и ужесточили требования для въезда из-за роста числа заболеваний в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, аргентина, в мире