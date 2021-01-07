Аргентина вводит комендантский час из-за COVID-19
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкМедицинские работники вакцинируют людей российской вакциной от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафиеро сообщил о введении в стране комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.
"Со всеми губернаторами достигнуто соглашение о необходимости запретить передвижение в ночные часы. Точный список мер сейчас дорабатывается, к вечеру он будет определен и опубликован на следующий день", - сказал Кафиеро на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TVP.
По последней информации, в Аргентине выявлены 1,66 миллиона случаев COVID-19, включая 43 785 с летальным исходом. В конце декабря 2020 года власти закрыли границы для туристов из соседних стран и ужесточили требования для въезда из-за роста числа заболеваний в стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.