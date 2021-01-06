https://ria.ru/20210106/zony-1592111377.html

Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон

Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановления о создании в России двух особых экономических зон — в Красноярском крае и Омской области, сообщает... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T10:54

2021-01-06T10:54

2021-01-06T15:02

михаил мишустин

красноярский край

омская область

экономика

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановления о создании в России двух особых экономических зон — в Красноярском крае и Омской области, сообщает сайт кабмина."В Омской области и Красноярском крае будут созданы особые экономические зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Оба документа опубликованы на сайте правительства. Согласно постановлению, в Омске появится особая экономическая зона "Авангард". Там планируется разместить нефтехимические производства, что, как ожидается, позволит к 2030 году создать более 700 рабочих мест и привлечь в область порядка 23 миллиардов рублей инвестиций, указано на сайте кабмина.Вторая ОЭЗ будет называться "Красноярская технологическая долина". В сообщении отмечено, что уже сейчас заключено шесть соглашений с потенциальными резидентами — речь идет о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. К 2030 году на базе этой особой экономической зоны планируют создать около 1,3 тысячи рабочих мест; объем инвестиций должен превысить 16 миллиардов рублей.В постановлении о создании особой экономической зоны в Красноярске упомянуты обязательства регионального правительства о строительстве до 2027 года инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры ОЭЗ за счет средств краевого бюджета в размере 983,382 миллиона рублей.В кабмине напомнили, что размещение в особых экономических зонах дает бизнесу ряд преимуществ, включая минимизацию административных барьеров, налоговые льготы, таможенные преференции, снижение арендных платежей. Также резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.

https://ria.ru/20200610/1572721478.html

https://ria.ru/20191114/1560911709.html

красноярский край

омская область

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михаил мишустин, красноярский край, омская область, экономика