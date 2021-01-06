https://ria.ru/20210106/yazyk-1589356437.html

"Одна среди русского моря". Что Киев украинизирует в 2021-м

"Одна среди русского моря". Что Киев украинизирует в 2021-м

С середины января сферу обслуживания на Украине целиком переводят на украинский. Пока за нарушения обещают не штрафовать. Но скандалы в магазинах уже то и дело... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T08:00

2021-01-06T08:00

2021-01-06T08:00

лариса ницой

петр порошенко

верховная рада украины

евросоюз

совет европы

владимир зеленский

одесса

мариуполь

тамбов

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. С середины января сферу обслуживания на Украине целиком переводят на украинский. Пока за нарушения обещают не штрафовать. Но скандалы в магазинах уже то и дело случаются. Что даст очередной виток борьбы с русским языком — в материале РИА Новости.Глубоко изучитьЗакон об украинизации, положения которого вскоре вступают в силу, Верховная рада приняла весной 2019-го на фоне президентских выборов. Уже было ясно, что Петр Порошенко покинет пост президента, а следующим главой государства станет Владимир Зеленский. Еще во время предвыборной кампании он отмечал, что намерен "глубоко изучить" законопроект. И добавлял: "А потом я хочу узнать мнение общества по этому поводу". Нормативный акт защищает украинский язык, подчеркнул Зеленский, не уточняя — от кого. Но в целом проект оставался ему непонятен: "Вы знаете, что это за закон? Знаете, что вам всем нельзя будет говорить на русском, татарском или польском, а где-то на Закарпатье — на венгерском? Никто ничего не объясняет".Европейская комиссия по демократии через право (орган Совета Европы), анализируя документ, напомнила Киеву: в свое время государство Украина обязалось защищать русский и белорусский языки. На эти замечания, видимо, никто не обратил внимания. Порошенко успел подписать закон перед тем, как сдал пост. Появилась даже новая должность — языковой уполномоченный. В январе 2020-го украинизировали рекламу, сделав исключение для медиа на языках Евросоюза. Затем на мову перевели и науку: профильные издания и исследования должны выходить на украинском, английском и опять же на языках ЕС. Защита диссертаций — тоже на "державной мове". На ней же медики должны выписывать рецепты, ставить диагнозы, выдавать справки. А с сентября украинизировали и русскоязычные школы — положение не распространилось только на тех, кто пошел в первый класс до 2018-го.В декабре языковой уполномоченный Тарас Кремень напомнил, что грядет новая волна насаждения: "С 16 января 2021 года потребителей обслуживать только на украинском!" "Везде: в супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или в библиотеке, где бы ты ни был, — уточняли в его офисе. — Лишь по просьбе клиента персональное обслуживание можно вести на другом языке".Чтобы активным гражданам было ясно, куда сообщать о нарушениях закона, в социальных сетях оставили и адрес электронной почты самого Кременя. Пока только его активность может заставить исполнять нормы. Санкции за отказ от украинизации последуют позже. Например, штрафы начнут выписывать с июля 2022 года. Смогу за себя постоятьДепутат Рады восьмого созыва Игорь Мосийчук никаких перемен не ожидает. В сфере обслуживания будут руководствоваться тем, что удобнее продавцу и клиенту. "Я бы ввел мораторий на обсуждение вопросов языка, религии и истории на государственном уровне лет на 25. Тогда, может, у Украины и случится какой-нибудь прорыв в экономике. Есть законы, их надо соблюдать, на этом точка", — говорит парламентарий.Андрей (фамилия не указана по его просьбе) — депутат одного из региональных советов. По его мнению, новая волна украинизации с января 2021-го особо не повлияет на жизнь граждан. "Это как с языковыми квотами на телевидении и выпуском книг на украинском — их перестали читать, от телеэкранов еще активнее пошли в Сеть", — утверждает он. Но украинизация еще больше разделит людей. "Идиоты начнут бегать и кричать: "Той не розмовляе державною мовою!" ("Этот не разговаривает на государственном языке!" — укр.). От них будут шарахаться и украиноязычные: "Це хвора людина" ("Это больной человек" — укр.). Думаю, многие врачи и продавцы смогут за себя постоять и пошлют украинизаторов", — уверен Андрей. Возможно, в супермаркетах и магазинах провокаторы начнут устраивать скандалы. "Но сочувствие будет на стороне продавщицы, — считает депутат. — Она и так не много получает, а тут пришли какие-то активисты и ставят на вид, что она украинским плохо владеет. Возникнет еще одна линия напряжения между нормальными людьми и теми, кто живет в собственной реальности с мовой".Однако в долгосрочном плане гуманитарная политика украинских властей даст о себе знать. "Детям промывают мозги, лет через 20 поколение возомнит, что они — избранная нация. И если никто ничего не сделает, процесс станет необратимым", — заключает Андрей.Общественник Тарас (фамилия не указана по его просьбе) отмечает, что людей в стране больше беспокоит личное выживание, а не вопрос языка. Нынешняя же власть действует скорее по инерции, в русле политики времен Порошенко. "Зеленский, как артист, не осознает, что говорит. Поймет только, когда пьяная Маруся Зверобой (известная активистка. — Прим. ред.) прострелит ему ногу из пистолета. А остальным вообще все равно — кроме альтернативно одаренных, которые будут терроризировать продавцов мовой. Но их мало: чтобы охватить всех, им надо работать с утра до вечера", — объясняет Тарас.Рта не успела открытьИз-за обслуживания не на том языке случались медийные скандалы. В начале 2020-го продавщица магазина в Одессе нецензурно обругала покупателя, который обратился к ней на украинском. Порой шум поднимали те, у кого это уже вошло в привычку. Например, украинская детская писательница Лариса Ницой. В конце декабря она, посещая одну из областей Украины, возмутилась, что на всех блокпостах с ней говорят по-русски: "Какого черта там делают московиты? Почему я слышу "Здравствуйте" вместо доброго милого "Добрий день?"Ницой известна публичными ссорами. В 2018-м ей не давал покоя русскоговорящий Киев. "Стою. Одна. Среди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов. Откуда? Откуда взялись все эти люди? А министр образования утверждает, что школ с "тамбовским" (так Ницой называет русский. — Прим. ред.) языком все меньше", — волновалась она.Писательницу не устроило и то, что в торговом центре к ней обратились на русском, объяснив, что говорят на языке клиента. "Я еще и рта не открыла, почему вы тулите мне свой "Тамбов"?!" — негодовала Ницой. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что нововведения добавят подобных скандалов. "Еще один штришок в общей картине бессмысленной украинизации. Достаточно посмотреть музыкальные пристрастия украинской молодежи, язык запросов в Google, чтобы понять идиотизм подобной политики. Двуязычие жителей страны было преимуществом, сейчас их пытаются этого лишить, загоняя в архаичный лингвистический колхоз", — отмечает эксперт.В любом случае, пока не понятно, как реализовывать нормы, продолжает Золотарев. За многочисленными ссорами, которые спровоцируют профессиональные активисты и городские сумасшедшие, мало кто заметит, насколько вообще выполним этот закон. И в русскоязычном Харькове, и в Мариуполе, и на западе страны, где предпочитают венгерский, продавцы и клиенты говорят на том языке, который удобен им, а не чиновникам.

https://ria.ru/20200727/1574851870.html

одесса

мариуполь

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Украинские депутаты подрались из-за русского языка на заседании Рады Рассмотрение вопроса о статусе русского языка закончилось дракой в Верховной Раде Украины. Смотрите на видео, как депутаты от оппозиции заблокировали трибуну и начали потасовку с депутатами от правящей Партии регионов. 2021-01-06T08:00 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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