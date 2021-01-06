https://ria.ru/20210106/vybory-1592165225.html

Конгресс США начал заседание для подведения итогов президентских выборов

Конгресс США начал заседание для подведения итогов президентских выборов

Конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов, местные телеканалы ведут прямую трансляцию. РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T21:06

2021-01-06T21:06

2021-01-06T21:17

майк пенс

нэнси пелоси

джо байден

в мире

выборы президента сша — 2020

конгресс сша

сша

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.На заседании председательствует вице-президент США президент конгресса Майк Пенс. Открыла заседание спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, назвав заседание "историческим".Согласно действующей в соответствии с конституцией процедуре, обе палаты конгресса должны пересчитать и утвердить итог прошедшего в соответствии с волеизъявлением граждан голосования выборщиков. По их официальным итогам демократ Джо Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента республиканца Дональда Трампа.Трамп не признает поражение и многократно требовал от вице-президента Пенса отказать в сертификации итогов прошедших выборов.

https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html

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