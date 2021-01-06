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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210106/vybory-1592165225.html
Конгресс США начал заседание для подведения итогов президентских выборов
Конгресс США начал заседание для подведения итогов президентских выборов
Конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов, местные телеканалы ведут прямую трансляцию. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:06
2021-01-06T21:17
майк пенс
нэнси пелоси
джо байден
в мире
выборы президента сша — 2020
конгресс сша
сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.На заседании председательствует вице-президент США президент конгресса Майк Пенс. Открыла заседание спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, назвав заседание "историческим".Согласно действующей в соответствии с конституцией процедуре, обе палаты конгресса должны пересчитать и утвердить итог прошедшего в соответствии с волеизъявлением граждан голосования выборщиков. По их официальным итогам демократ Джо Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента республиканца Дональда Трампа.Трамп не признает поражение и многократно требовал от вице-президента Пенса отказать в сертификации итогов прошедших выборов.
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майк пенс, нэнси пелоси, джо байден, в мире, конгресс сша, сша

Конгресс США начал заседание для подведения итогов президентских выборов

21:06 06.01.2021 (обновлено: 21:17 06.01.2021)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.
На заседании председательствует вице-президент США президент конгресса Майк Пенс. Открыла заседание спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, назвав заседание "историческим".
Согласно действующей в соответствии с конституцией процедуре, обе палаты конгресса должны пересчитать и утвердить итог прошедшего в соответствии с волеизъявлением граждан голосования выборщиков. По их официальным итогам демократ Джо Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента республиканца Дональда Трампа.
Трамп не признает поражение и многократно требовал от вице-президента Пенса отказать в сертификации итогов прошедших выборов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 20:07Выборы президента США — 2020
Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах
 
Выборы президента США — 2020Майк ПенсНэнси ПелосиДжо БайденВ миреКонгресс СШАСША
 
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