https://ria.ru/20210106/vybory-1592165225.html
Конгресс США начал заседание для подведения итогов президентских выборов
Конгресс США начал заседание для подведения итогов президентских выборов
Конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов, местные телеканалы ведут прямую трансляцию. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:06
2021-01-06T21:06
2021-01-06T21:17
майк пенс
нэнси пелоси
джо байден
в мире
выборы президента сша — 2020
конгресс сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:297:2987:1977_1920x0_80_0_0_97bbf449df4fa421c1874b7e4ff3c466.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.На заседании председательствует вице-президент США президент конгресса Майк Пенс. Открыла заседание спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, назвав заседание "историческим".Согласно действующей в соответствии с конституцией процедуре, обе палаты конгресса должны пересчитать и утвердить итог прошедшего в соответствии с волеизъявлением граждан голосования выборщиков. По их официальным итогам демократ Джо Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента республиканца Дональда Трампа.Трамп не признает поражение и многократно требовал от вице-президента Пенса отказать в сертификации итогов прошедших выборов.
https://ria.ru/20210106/tramp-1592160218.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк пенс, нэнси пелоси, джо байден, в мире, конгресс сша, сша